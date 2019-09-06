محلل اقتصادي: التجربة الهندية هي الأقرب للتجربة المصرية



وأضافت يعقوب، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن التجربة في الهند كانت تجربة رائدة في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وتشجيع المرأة في دخول مجال العمل.



وأشارت المحلل الاقتصادي، إلى أن الكثيرين من الباحثون يعتبرون التجربة الهندية هي الأقرب للتجربة المصرية، وأهم فكرة هي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبدء في إنشاء كيانات صغيرة ساعدت في تمويل المشروعات ما ساهم في دخولها المنظومة الرسمية.



وشددت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر، وهناك دول اقتصادية كبرى مثل الصين والهند اعتمدت على هذه المشروعات.



في سياق آخر، قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتسليم 50 سيارة أجرة جديدة لشباب محافظه السويس وسوف يتم تعديل هذه السيارات للعمل بالغاز الطبيعى



وقد قام الجهاز بإتاحة تمويل مباشر قدره 9.2 مليون جنيه لعدد 50 ســائق بشروط تمويلية مُيسرة وبآجال سداد تصل إلى 6 سنوات متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور ساهمت في توفير عدد 50 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة مما يُساهم في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مشكلة البطالة.



أكدت جامع بأن الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف النهوض بهذا القطاع ومنحه فرص استثمارية متميزة تساعده علي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم مختلف الخدمات أو المنتجات التي يحتاجوها وأشارت إلي أنها زارت جميع محافظات الجمهورية تقريبا والتقت مع السادة المحافظين بهدف التعرف علي هذه الاحتياجات والعمل علي توفيرها من خلال المشروعات الصغيرة وأكدت علي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشروعات التنموية مع محافظة السويس وكافة محافظات القناة.



كما أكد اللواء عبد المجيد صقر علي أهمية هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لشباب المحافظة بالإضافة إلي توفير وســيلة مواصلات آمنة وحديثة ومريحة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء أهالي المحافظة أو زوارها واحتياجهم لوسائل نقل مناسبة للتنقل من قرى محافظة السويس إلى المدن والمراكز والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق ذات الكثافة العالية.

قالت رانيا يعقوب، المحلل الاقتصادي، إن مسألة الاقتصاد الغير رسمي موجودة في كل دول العالم، ولكن في الدول النامية يحتل الاقتصاد الغير رسمي حوالي من 30 إلى 70% من حجم الاقتصاد، لافتة إلى أن الهند رغم توحش الاقتصاد الغير الرسمي فيها في فترة ما، ولكنها تعتبر النموذج الأقرب للنجاح.