أول مصرية تصعد لقمة جبل "إلبروس": هدفي المقبل "إيفرست" (فيديو)











وأضافت "الرفاعي"، في لقاء مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، أنها كانت في رحلة وأحد أصدقائها يدعى "عمر"، قال إنه يخطط لصعود قمة جبل "إلبروس" في روسيا، وطلبت منه الذهاب معه رغم صعوبة الأمر، لافتة إلى أن هذه القمة ارتفاعها 5600 متر، وقامت بدراسة الجبل جيدا وشاهدت مقاطع فيديو عنه ثم أكدت لصديقها أنها سوف تسافر معه.



وتابعت أول شابة مصرية تتسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا، أنها كانت تتمرن جيدا، وسافرت معه وعند عودتها علمت أنها أول مصرية تصعد قمة هذا الجبل، وبعدها خططا للصعود إلى قمة أعلى سبع جبال في العالم.



وأوضحت أن تسلق الجبال يعتبر "مواسم"، وكل جبل له موسم، وبالتالي يضبطون مواعيد إجازاتهم السنوية على هذا الموسم الذي يحددونه، لافتة إلى أنها تتمرن حاليا لأنها تريد صعود قمة جبل "إيفرست".



وقال "عمرو" في لقاء مع البرنامج إنه كان يعرض فكرة صعود الجبل على أصدقائه ولكن "نورهان شبطت"، لافتا إلى أنه حاول إثناءها عن هذا القرار ولكنها كانت مصممة، وبالفعل تخطت توقعاته، لافتا إلى أن قصة حب جمعتهما بعد عودتهما، وتزوجا فيما بعد.



وشدد على أن الأمر يحتاج لإعداد جيد وتدريب، وفي النهاية يصعدون للقمة، مشيرا إلى أنه يريد الاستمرار في تسلق الجبال.

قالت نورهان الرفاعي، أول شابة مصرية تتسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا، إن بداية تعلقها بتسلق الجبال كان منذ عشر سنوات، حيث ذهبت مع أصدقائها إلى سانت كاترين، وأعجبت بتسلق الجبال وتعرفت على عدد من الأصدقاء الذين لديهم نفس الهواية، وأصبحت تضع هدفا في كل مرة ثم تحققه.