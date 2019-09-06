عاجل.. نيكي ميناج تصدم جمهورها بإعلان اعتزالها الغناء!





صدمت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج (36 عاما)، جمهورها بإعلانها اعتزال الغناء، عبر رسالة بموقع التغريدات المصغر "تويتر".





وكتبت في تغريدتها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".





كانت ميناج قالت في شهر يونيو جزيران إنهم تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس آب غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.





كانت ميناج، أعلنت خلال حضورها كضيفة بالبرنامج الإذاعي "Queen Radio" أنها تستعد حاليا لعقد قرانها على خطيبها كينيث بيتي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نيكي قالت خلال حلقتها باللقاء الإذاعي، أن حفل الزفاف يتم تنظيمه حاليا ليقام بعد 80 يوما من الآن.

ويجمع بين الثنائي نيكي ميناج وكينيث بيتي علاقة عاطفية استمرت لخمس سنوات بشكل غير شرعي حتى تقدم كينيث لخطبتها رسميا في ديسمبر الماضي.





ومؤخرًا ألغت مغنية الراب نيكي ميناج حفلها الغنائي، الذي كان مقررا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين.









وكان إعلان المغنية الأمريكية مشاركتها في "مهرجان جدة العالمي"، قد أثار غضب نشطاء حقوقيين يعترضون على سجل حقوق الإنسان في السعودية.





كما طرح البعض تساؤلات بشأن إقامة حفل لمغنية تشتهر بملابسها الكاشفة وكلماتها الجريئة داخل بلد محافظ.





وتحاول السعودية تخفيف القيود المفروضة على قطاع الترفيه وتشجيع التطور في قطاع الفنون.





وزاد التركيز على سجل حقوق الإنسان في السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي.





وواجهت المملكة انتقادات شديدة في مارس الماضي، عندما حاكمت 10 ناشطات في مجال حقوق المرأة.





وقالت ميناج في بيان رسمي "بعد تفكير دقيق قررت ألا أمضي قدما في المشاركة في حفل مهرجان جدة العالمي".





وأضافت "كنت أرغب فقط في تقديم عرضي أمام المعجبين في السعودية، لكن بعد إطلاع أكبر على بعض الموضوعات أعتقد أنه من المهم أن أوضح موقفي المساند لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير".





وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان الأمريكية في خطاب مفتوح إلى ميناج الجمعة الماضي، بعدم المشاركة في مهرجان جدة ورفض "أموال النظام السعودي" واستخدام تأثيرها للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في المملكة.





ولم تكن المغنية ميناج أول من تثير الجدل لقبولها الغناء في السعودية. فقد سبقتها المغنية ماريا كاري، التي رفضت نداءات ناشطي حقوق الإنسان لإلغاء حفلها، في حين تعرض مغني الراب نيللي لانتقادات كبيرة بسبب إحياء حفل "للرجال فقط".





وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها ”الجمعة الوردية“ (بينك فرايداي) وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.





وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القلائل، بست جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في ”أمريكان أيدول“ وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.