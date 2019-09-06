بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي ريال مدريد تدربوا تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق والذي استقبل خبرًا سارًا.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن هازارد لمس الكرة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة قبل بداية الموسم الحالي وإذا لم يتعرض لأي انتكاسة سيكون جاهزًا للظهور الرسمي الأول له أمام ليفانتي في 14 سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني .





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد سافر إلى بلجيكا وخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي الذي قرر عدم استعداده للمشاركة في المباريات أثناء فترة التوقف الدولي الحالية وعاد لاستكمال فترة التعافي مع الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المُصابون خيمس رودريجيز وإبراهيم دياز واصلوا التدريب على العشب للتعافي بيما لازال إيسكو في صالة الألعاب الرياضية وهو فرصته قليلة في العودة في المباراة المقبلة لكنه ليس مستبعدًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باقي اللاعبين واصلوا التدرب في المران بشكل طبيعي وهم مارسيلو وميندي وناتشو وأودريوزولا ولوكاس فاسكيز ومارينو دياز ورودريجو مع لاعبي فريق الشباب.





وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت عن غياب 5 لاعبين عن صفوف الملكي مع بداية الموسم الجديد بعد إصابة كلا من الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريجو والبلجيكي إيدين هازارد وإبراهيم دياز.





وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن الضربة الأقوى للملكي كانت إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.



