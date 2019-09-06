"عاش يتيما ومات مظلوما".. تفاصيل قتل عامل على يد زوجته وعشيقها "صديقه المقرب" بـ طريقة بشعة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، ويقدمه الإعلامي طارق علام، تفاصيل مقتل عامل في المنوفية يدعى "عنتر مسعود"، على يد زوجته "سماح"، وعشيقها "مسعد"، الذي كان واحدًا من أصدقاء القتيل.
كان مخليها برنسيسة
وقالت والدة الضحية، في لقاء مع البرنامج إن نجلها كان "مخليها برنسيسة وكانت كل الناس بتحسدها ومكانش مخليها عايزة حاجة"، ولكنها اتفقت مع عشيقها "مسعد"، على قتله والتخلص منه لكي يتخلو لهما الجو ويتزوجان، مشددة على أن نجلها تعرض لظلم كبير.
علاقة غير شرعية وصديق خائن
وأوضحت أن الزوجة ادعت أنها مصابة بحالة نفسية وكان "مسعد" هذا يقرأ لها القرآن وتشفى، ولكن في الحقيقة كانا يضعان منومًا للزوج، وكانا يقيمان علاقة غير شرعية، لافتة إلى أنها حذرت نجلها من هذا الشخص ولكنه قال لها "ده صاحبي".
اتفقا على قتله بالبطيء
ولفتت إلى أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها من خلال وضع مبيد حشرات في الطعام لمدة 15 يوما، وكانت تضع له منوم، وكانت يشكو من وجع في بطنه، وطالبوهم بالكشف عليه، فأخذته الزوجة وذهبت إلى أحد الأطباء في "البر الشرقي"، وعادت وقالت إنه مصاب بالتهابات في المعدة، ولكن دون أن تُظهر لهم التحاليل ولا أي شيء.
كشف الحقيقة بالصدفة
وأكدت أنه يوم وفاة زوجها وجدوها تبحث عن هاتفها بلهفة، وشكوا في أمرها، وبعد فترة وجدوا نجلها يلعب بالهاتف الخاص بها، فقام أقربائهم بتصفح الهاتف واكتشفوا رسائل كثيرة عليه كشفت عن وجود علاقة بينها وبين "مسعد"، وبين الطبيب الذي كانت تذهب إليه.
وشددت على أنها تطالب بالقصاص وإعدام المتسببين في مقتل نجلها، لافتة إلى أن قوات الأمن قامت بالقبض عليهم.
عاش يتيما ومات مظلوما
من جانبه قال أحد أصدقاء المتهم، إن "عنتر عاش يتيم ومات مظلوم"، حيث توفى والده في سن 17 سنة، وسافر إلى ليبيا بعدها بعام واحد واشتغل بجد واستطاع أن يزوج شقيقاته الفتيات، وهذه الزوجة التي قتلته أرسلها لأداء العمرة مرتين مع أولادها، وكانت تعيش أفضل عيشة معه، متسائلا: "هي لية عملت معاه كدة؟؟ لا شافت منه غدر ولا خيانة!!".
ولفت إلى أن الزوجة رفضت أن يأخذه أصدقائه للطبيب، وكان "مسعد" هو فقط من يشتري له العلاج.
كان مخليها برنسيسة
وقالت والدة الضحية، في لقاء مع البرنامج إن نجلها كان "مخليها برنسيسة وكانت كل الناس بتحسدها ومكانش مخليها عايزة حاجة"، ولكنها اتفقت مع عشيقها "مسعد"، على قتله والتخلص منه لكي يتخلو لهما الجو ويتزوجان، مشددة على أن نجلها تعرض لظلم كبير.
علاقة غير شرعية وصديق خائن
وأوضحت أن الزوجة ادعت أنها مصابة بحالة نفسية وكان "مسعد" هذا يقرأ لها القرآن وتشفى، ولكن في الحقيقة كانا يضعان منومًا للزوج، وكانا يقيمان علاقة غير شرعية، لافتة إلى أنها حذرت نجلها من هذا الشخص ولكنه قال لها "ده صاحبي".
اتفقا على قتله بالبطيء
ولفتت إلى أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها من خلال وضع مبيد حشرات في الطعام لمدة 15 يوما، وكانت تضع له منوم، وكانت يشكو من وجع في بطنه، وطالبوهم بالكشف عليه، فأخذته الزوجة وذهبت إلى أحد الأطباء في "البر الشرقي"، وعادت وقالت إنه مصاب بالتهابات في المعدة، ولكن دون أن تُظهر لهم التحاليل ولا أي شيء.
كشف الحقيقة بالصدفة
وأكدت أنه يوم وفاة زوجها وجدوها تبحث عن هاتفها بلهفة، وشكوا في أمرها، وبعد فترة وجدوا نجلها يلعب بالهاتف الخاص بها، فقام أقربائهم بتصفح الهاتف واكتشفوا رسائل كثيرة عليه كشفت عن وجود علاقة بينها وبين "مسعد"، وبين الطبيب الذي كانت تذهب إليه.
وشددت على أنها تطالب بالقصاص وإعدام المتسببين في مقتل نجلها، لافتة إلى أن قوات الأمن قامت بالقبض عليهم.
عاش يتيما ومات مظلوما
من جانبه قال أحد أصدقاء المتهم، إن "عنتر عاش يتيم ومات مظلوم"، حيث توفى والده في سن 17 سنة، وسافر إلى ليبيا بعدها بعام واحد واشتغل بجد واستطاع أن يزوج شقيقاته الفتيات، وهذه الزوجة التي قتلته أرسلها لأداء العمرة مرتين مع أولادها، وكانت تعيش أفضل عيشة معه، متسائلا: "هي لية عملت معاه كدة؟؟ لا شافت منه غدر ولا خيانة!!".
ولفت إلى أن الزوجة رفضت أن يأخذه أصدقائه للطبيب، وكان "مسعد" هو فقط من يشتري له العلاج.
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