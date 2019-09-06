مدير مركز المعلومات الوطني السعودي يلتقي وفدا من البنك الدولي

التقى مدير مركز المعلومات الوطنى السعودي عبدالله بن شرف الغامدي، وفدًا من البنك الدولى، الذى يزور المملكة حالياً بحضور نائب مدير المركز الدكتور مشارى المشارى وعدد من قيادات المركز.





وفى بداية اللقاء رحب مدير المركز بالوفد الزائر، مستعرضاً معهم الدور التقنى لمركز المعلومات الوطنى وأبرز الخدمات التقنية التى يقدمها المركز لعملائه من المواطنين والمقيمن والزائرين، وما يقدمه من خدمات تقنية للجهات الوطنية.





وقد أشاد وفد البنك الدولى الزائر بمهنية وقدرات القائمين على الخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني من منسوبي ومنسوبات المركز، مثمنين بالوقت نفسه تسهيل هذه التقنيات للحصول على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة، وأثرها المميز في إراحة راغبي الخدمة، مع توفير أعلى درجات حماية الخصوصية والأمان العالي لهذه الخدمات التقنية.





كما أشاد الوفد الدولي بالخدمات التقنية التي تم استعراضها في تمكين جميع فئات المجتمع في تحقيق الاستقلالية في تنفيذ خدماتهم، وإتمامها لجميع المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث وكبار السن، وعنايتها الفائقة براحة ذوي الهمم من أفراد المجتمع، علاوة على دورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة .