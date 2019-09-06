صلاح حليمة: هناك توازن في تشكيل الحكومة السودانية الجديدة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:13 ص
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نعيم يوسف
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن الحكومة السودانية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، جاءت في إطار ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، ربما تأخرت بعض الشئ ولكنها اعتمدت على معايير الكفاءة والتوازن الجغرافي والديني، مشيرا إلى أن هناك حقيبتان وزاريتان، واحدة تتعلق بالنيل الأزرق، والأخرى ترتبط بالشرق.
وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على قناة "TeN"، أن المعايير الذي تم اختيار عناصر نسائية، وهناك سيدة مسيحية في المجلس السيادي، وهذا يؤدي إلى توازن في التشكيل.
وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة الجديدة هو السلام والحرية والعدالة، لتحقيق الاستقرار والأمن، وهذه الملفات في غاية الأهمية، وكما أشار "حمدوك" إلى ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق السلام، لتحسين الوضع الاقتصادي، والوضع الدولي للسودان ووضعها على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن الخميس، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا، منوها بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.
"حمدوك"، صرح خلال مؤتمر صحفي له، أن اليوم تم بدء مرحلة جديدة في تاريخ السودان، منوها بأن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام.
وشدد رئيس الوزراء السوداني، أن هناك ظروف مؤاتية لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية.
ونوه بأن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة (الثروة الحيوانية والبنية التحتية.
هذا وأعلن المجلس السيادي السوداني، اليوم الخميس، إصدار مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن "حمدوك" عن أسماء الوزراء الجدد وهم كالأتي:
الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع
إدريس الطريفي وزيرا للداخلية
نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل
إبراهيم أحمد البدوي لوزارة المالية
أكرم علي التوم وزارة الصحة
أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية
محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم
مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة
عادل علي إبراهيم لوزارة الطاقة والتعدين
ياسر عباس محمد علي لوزارة الري
عثمان شريف وزارة الزراعة
لينا الشيخ محجوب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي
فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام
عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
يوسف آدم الضي وزارة الحكم الاتحادي
نصر الدين مفرح وزارة الأوقاف
وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على قناة "TeN"، أن المعايير الذي تم اختيار عناصر نسائية، وهناك سيدة مسيحية في المجلس السيادي، وهذا يؤدي إلى توازن في التشكيل.
وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة الجديدة هو السلام والحرية والعدالة، لتحقيق الاستقرار والأمن، وهذه الملفات في غاية الأهمية، وكما أشار "حمدوك" إلى ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق السلام، لتحسين الوضع الاقتصادي، والوضع الدولي للسودان ووضعها على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن الخميس، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا، منوها بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.
"حمدوك"، صرح خلال مؤتمر صحفي له، أن اليوم تم بدء مرحلة جديدة في تاريخ السودان، منوها بأن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام.
وشدد رئيس الوزراء السوداني، أن هناك ظروف مؤاتية لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية.
ونوه بأن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة (الثروة الحيوانية والبنية التحتية.
هذا وأعلن المجلس السيادي السوداني، اليوم الخميس، إصدار مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن "حمدوك" عن أسماء الوزراء الجدد وهم كالأتي:
الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع
إدريس الطريفي وزيرا للداخلية
نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل
إبراهيم أحمد البدوي لوزارة المالية
أكرم علي التوم وزارة الصحة
أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية
محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم
مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة
عادل علي إبراهيم لوزارة الطاقة والتعدين
ياسر عباس محمد علي لوزارة الري
عثمان شريف وزارة الزراعة
لينا الشيخ محجوب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي
فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام
عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
يوسف آدم الضي وزارة الحكم الاتحادي
نصر الدين مفرح وزارة الأوقاف
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