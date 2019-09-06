السفارة الأمريكية باليمن: التحالف يعمل على إنهاء قدرات داعش في تنفيذ الهجمات الإرهابية

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، باتنضمام اليمن إلى التحالف الدولي، ضد تنظيم داعش الإرهابية، مؤكدة أن التحالف الدولي يعمل على إنهاء قدرات التنظيم الإرهابي في تمويل وتنفيذ كافة الهجمات الإرهابية.





وأعربت السفارة الأمريكية فى اليمن، فى تغريدة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر، أوردتها قناة العربية الحدث الإخبارية، عن تهانيها لليمن الذى أصبح العضو الحادى والثمانين فى التحالف الدولى ضد داعش.





وأشارت السفارة إلى أن الجميع فى التحالف سيعمل معا لهزيمة داعش وإنهاء قدراتها على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها السامة.





وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الشهر الماضى، انضمامها إلى التحالف الدولى ضد داعش، بعد خمس سنوات على إنشائه.





الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية بشأن تطورات عدن

من جانب آخر، رحبت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، ببيان المملكة العربية السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه.





وثمنت الحكومة الشرعية ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب ، وكذا تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة.





كما أشادت الحكومة بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف.





وكانت السعودية قد أعلنت في بيان في وقت سابق أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.