تعرف على أول فيلم هوليوودي باللغة العربية يعرض في مهرجان البندقية السينمائي
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
عرض القائمون على "الموصل" أول فيلم تشويق هوليوودي صورًا بالكامل للفيلم باللغة العربية، في مهرجان البندقية السينمائي.
وحسب جريدة ، "ميدل ايست أونلاين" أكد منتجا العمل، وهما الشقيقان أنتوني وجو روسو اللذان أنجزا فيلم "أفنغرز: اندغايم" أكثر الأفلام درّا للعائدات في تاريخ السينما إنهما لم يترددا لثانية واحدة في تصوير هذا الفيلم باللغة الأصلية
وروى جو روسو أنه راح يبكي عندما قرأ تقريرا لهذه الوحدة المؤلفة من ضباط خسروا أفرادا من عائلاتهم على يد تنظيم "داعش" أوردته مجلّة "نيويوركر".
وصرّح "لم يكن لدينا خيار آخر".
وأشاد المخرج العراقي محمد الدراجي الذي عيّن منتجا تنفيذيا لهذا الفيلم بهذه الخطوة، وقال "لم يتسنّ يوما عرض قصة عربية تكتسي طابعا إيجابيا لهذه الدرجة، وتمهّد هذه الخطوة الطريق لأفلام هوليوودية أخرى".
وأضاف ”للأسف قدّمت عنّا صورة سيئة لفترة طويلة. وأنا عانيت من ذلك شخصيًا“.
ويتمحور فيلم "الموصل" حول وحدة خاصة في القوات العراقية في محافظة نينوى حاربت تنظيم "داعش" بين 2016 و2017 لاستعادة ثاني كبرى المدن العراقية. وصوّر الفيلم بالكامل باللهجة العراقية.
مهرجان البندقية السينمائي الدولي (بالإيطالية: Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) أقدم مهرجان سينمائي في العالم.
أسسه جوزيبي فولبي في العام 1932. حاملا اسم "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica". ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.
يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا. الذي يعد معرضا فنيا ضخما ومهرجانا للفن المعاصر.
جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.
Advertisements