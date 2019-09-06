ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طلب مفاجئ من رئيس الزمالك للجماهير قبل نهائي كأس مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
Advertisements
طلب مفاجئ من رئيس الزمالك للجماهير قبل نهائي كأس مصر
مرتضى منصور رئيس الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الجماهير البيضاء ضرورة الالتزام في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر إقامته مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب.

طلب رئيس الزمالك قبل مواجهة الكأس

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد في نصف نهائي كأس مصر ليعبر إلى نهائي المسابقة لمواجهة بيراميدز الذي بلغ المباراة النهائية بعد التغلب على بتروجيت بهدفين دون رد.


التزام الجماهير في نهائي الكأس يعني التواجد بمباريات الدوري

رئيس الزمالك شدد خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب انتهاء اليوم الأول من الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على أن الحضور الجماهيري لمباراة بيراميدز والالتزام سيكون بادرة من أجل عودتهم في مباريات بطولة الدوري الممتاز من الموسم الجديد.

وطالب مرتضى منصور أن تقوم الجهات المعنية بملعب برج العرب بقص النجيلة الخاصة بأرضية الملعب وذلك لإراحة اللاعبين ومنحهم مزيد من الحرية.


وفشل الزمالك في الحفاظ على تصدره لمسابقة الدوري في الموسم الماضي، ليخسر في النهاية اللقب لصالح الأهلي الذي توج بالبطولة للمرة الحادية والأربعين في تاريخه ، بعد التعثر في أكثر من مباراة في الجولات الحاسمة.

وتابع مرتضى أنه ليس لديه أي خصومة شخصية مع أي صحفي أو إعلامي في مصر، وأنه يرغب في الحفاظ على استقرار الزمالك وتحقيق المزيد من الألقاب.

وتعاقد الزمالك مع المدرب الصربي ميتشو ليقود الفريق في المباريات الأخيرة للقلعة البيضاء، بداية من مواجهتي الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وبلوغ دور الـ32 من المسابقة ، كما قاد الفريق الأبيض لبلوغ نهائي كأس مصر.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: نهائي كاس مصر كاس مصر طلب مفاجئ رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
تشيلي - أساسي
-
x
04:00
-
الأرجنتين - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
موريتانيا - أساسي
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
بوركينا فاسو - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ويلز
-
x
20:45
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
هولندا
سان مارينو
-
x
20:45
-
بلجيكا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
روسيا
سلوفينيا
-
x
20:45
-
بولندا