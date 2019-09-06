عاجل.. انهيار جزئي في عقار بالقليوبية دون إصابات (صور)



وقالت فوزي، إن ماحدث من المعاينة الأولية هو سقوط سقف الدور الارضي علي مخرن ادوات كهربائيه أحدث به تلفيات ولا يوجد اصابات بشرية،مشيرة الي انه تم اخلاء العقار وقطع المرافق عنه وتعين حراسه علي العقار لحين معاينه لجنه المنشاءات الايله للسقوط.



وتم تحرير محضر إداري رقم 998 قسم قها بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.‎



انهار جزء من عقار مكون من 3 طوابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،بإحدى شوارع مدينة قها بمحافظة القليوبية،دون خسائر بشرية أو إصابات.كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات مجلس مدينة قها،بإنهيار جزء من عقار بشارع القناطر الخيرية بالمدينة دون خسائر بشرية.ومن جانبها، انتقلت علي الفور المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، والعقيد حازم عفت مأمور قسم قها الي موقع الحادث، وتبين ان الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 4 أسر تم علي الفور إخلاءهم،ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.