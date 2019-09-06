رسالة مدرب الأهلي تقرب نجم الفريق من العودة





مكالمة مدرب الأهلي تقرب نجم الفريق من العودة



وأجرى قمصان، مكالمة مع لاعبه السابق لتهنئته بالمستوى المتميز الذي يقدمه رفقة فريقه بالمباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا له ضرورة الاستمرار في مستواه الجيد والحفاظ على أدائه حتى يتمكن من العودة للفريق بالموسم المقبل.



ولفت محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي الأنظار إليه عقب انتقاله للنادي البترولي خلال المباراتين الوديتين التي خاضها أبناء علي ماهر في إطار التحضير للموسم الجديد.





تألق محمد شريف مع إنبي



ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، وذلك في إطار تحضيرات إنبي للموسم الجديد.



وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.



ويجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.

وكان الأهلي تعاقد رسميا مع السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية الخروج من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز اف سي بهدف دون رد. ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، وذلك في إطار تحضيرات إنبي للموسم الجديد.وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.ويجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.

حرص سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة محمد شريف نجم الفريق السابق والمنتقل حديثا إلى إنبي، على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.