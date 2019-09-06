نجمة شابة تقع في ورطة كبيرة بعد زواجها من أمير شهير!





وقع ​الأمير هاري​ وزوجته دوقة ساسكس ​ميجان ماركل​، في ورطة كبيرة، وذلك بعد مضي أكثر من عام على زواجها.





وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مناقشة مجلس مدينة "برايتون" في مقاطعة ساسكس الشهر القادم عريضة طالب فيها أكثر من 1700 شخص في يوليو الماضي بتجريد هاري وميغان من لقب دوق ودوقة ساكس.





ومنذ ذلك الحين، اجتازت العريضة توقيع أكثر من 1250 شخصًا؛ الأمر الذي دفع المجلس للموافقة على مناقشتها؛ إذ يجب على المجلس الالتزام بمناقشة أي عريضة تحصل على أكثر من 1250 توقيعًا.





وجاء في جزء من نص العريضة: "ندعو مجلس بريتون إلى عدم الإشارة إلى هؤلاء الأفراد بهذه الألقاب، التي نعتبرها غير عادلة وغير ديمقراطية على الإطلاق".





وتأتي العريضة بهدف عدم استخدام جميع الألقاب الملكية في وثائق وإجراءات المجلس، وأُضيف في العريضة: "تعد هذه الألقاب رمزًا لقمع العامة من قِبل الأثرياء".





واحتفلت ماركل بعيد ميلادها الـ38، فيما لم يحضر أفراد العائلة المالكة الحفل، ولفت الصحفيون الانتباه إلى أن الحفلة كانت منزلية صغيرة شملت أصدقاءها المقربين في بيتها فروغمور كوتاج، بحسب صحيفة "ميرور".





ووفقا لمصدر داخلي تجنبت ميغان أي احتفالات كبيرة بعد رد فعل عنيف من إقامتها احتفالا بمولودها آرتشي باهظ الثمن في فندق نيويورك، تكلفة الليلة فيه 57.400 جنيه استرليني وحضرته سيرينا وليامز وأمل كلوني وأبيغل سبينسر وميشا نونو وغايل كينغ.





وقضت ميغان ماركل عيد ميلادها العام الماضي في حفل زفاف صديق زوجها المقرب تشارلي فان شتراوبنزي.





وبما أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام لم تحضر الحفل فزعمت بعض الصحف أن السبب هو الخلاف بينهما.





وعايدت الملكة إليزابيث ميغان ماركل عبر صفحتها إنستغرام: "عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس ميغان ماركل"، معلقة وولدت دوقة ساسكس في مثل هذا اليوم عام 1981.





وكذلك عايد والد الأمير هاري ماركل عبر إنستغرام، قائلا عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس.





وتبعاه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، فكتبا على إنستغرام، نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس اليوم.





وأهم معايدة تلقتها ماركل من زوجها هاري، حيث كتب على إنستغرام، عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة، شكرا لانضمامك إلي في هذه المغامرة، مع الحب، هاري.





وفي ذات السياق، استأجر الأمير هاري، فيلا للاحتفال بيوم ميلاد زوجته ميجان ماركل، الـ38 هذا العام، في جزيرة إيبثا الإسبانية.





ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، أن سعر استئجارها 108 آلاف جنيه إسترليني إسبوعياً، حيث قضيا 6 أيام.





وتتكون الفيلا المذهلة من 7 غرف وحمام سباحة يصل طوله إلى 50 مترا، وصالة رياضية وسيارة رينج روفر.







