شاهد.. الصورة سبب اتهام مي سليم بالجرأة الزائدة بعد كشفها بطنها!





تعرضت الفنانة مي سليم، لانتقاد الجمهور، وذلك بعدما نشرها صورتها وهي ترتدي "جمبسوت" باللون الأحمر.





ووصف متابعو مي سليم عبر إنستجرام الـ"جمبسوت" بـ"الجرئء"، وذلك لكشفه عن بطنها.

وقال البعض لها: "مش حلو"، "اختيار سيء"، "مين اللي نصحك تلبسي هيك مش حلو أبدًا ومش لايق على جسمك"، "جميلة، بس مش متعودة منك على كدا".





فيما عبر بعض الجمهور بـ"لوك" مي سليم الجديد، ليعلق بعض المتابعين: "أنت جميلة وقمر يا مي"، "أحلى مي دي ولا إيه"





ومرخرًا نشرت مى سليم، كذلك صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع "الإنستجرام"، ظهرت خلالها وهى ترتدى فستانا باللون الأبيض مفتوح من الظهر، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميك أب هادئ.





وحظيت الصورة على إعجاب متابعيها.





يذكر أن أخر أعمال مي سليم السينمائية هو فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه بالسنيمات عيد الفطر الماضى ، وهو بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.





تدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق يدعى محمد حسين يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.





ويذكر أن مى سليم تستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزيه، والمسلسل تدور أحداثه حول فترة الخميسنات، لإظهار جمال مصر فى تلك الحقبة، وينتمى الدراما المطولة 45حلقة، وهو بطولة إياد نصار،إدوارد، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، فريدة سيف النصر، تأليف ايمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل، إنتاج تامر مرسى، ومن المقرر طرحه الفترة المقبلة.





وتجسد مى سليم فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" شخصية فتاة من طبقة فقيرة تمر بأزمات كبيرة و على هذا العمل لأنه يقدمها بشكل جديد عليها عن اعمالها السابقة.





يشار إلى أن مى قد بدأت حياتها الفنية بالظهور كموديل في الكليبات الغنائية، ومنها كليب أغنية "عيني" للفنان هشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية عام 2005 بألبوم "قلبي بيحلم"، والذي لاقي نجاحاً مقبولاً فاستكملت مشوارها الفني بإصدار عدد من الألبومات الأخرى، أبرزها "إحلوت الأيام" عام 2008، و"لينا كلام بعدين" عام 2010، كما قدمت العديد من الأفلام منها:الديلر، عش البلبل، المعدية، زنقة ستات، شكة دبوس، مش رايحين في داهية، خير وبركة، قرمط بيتمرمط.





وقامت بالتمثيل فى العديد من المسلسلات منها:مكتوب على الجبين، حارة خمس نجوم،فيرتيجو، عروسة ياهووو، مزاج الخير، الوالدة باشا، كيد الحموات، الصياد، جبل الحلال، فرق توقيت، ولي العهد، حواري بوخارست، إختيار إجباري، الأب الروحي، عوالم خفية، الرحلة، واكلنها والعة.





ويذكر أن مى قد تزوجت الفنان وليد فواز عام 2018 لكنهما انفصلا بعد شهر من الزواج.





يُذكر أنَّ مي سليم تشارك في مسلسل "حواديث الشانزليه" وهو من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، وإخراج مرقس عادل.



