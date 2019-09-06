ياسر الشهراني.. جوكر الهلال والمنتخب السعودي

انتهت أولي مباريات الأخضر السعودي بقيادة مدربه الجديد هرفي رونار ضد منتخب مالي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، وكانت أبرز اختيارات رونار في التشكيل الذي بدأ المباراة في الدفع بلاعب الهلال السعودي ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن خاصةً وأن اللاعب مركزه الرئيسي ظهير أيسر وهو المركز الذي شارك فيه مع منتخب السعودية في كأس العالم وكأس أمم آسيا الماضية، وكانت تضم القائمة كلًا من سلطان الغنام الظهير الأيمن للنصر السعودي وسعود عبد الحميد الظهير الأيمن للاتحاد السعودي.









الجوكر والظهير الأيمن





الشهراني يُعد جوكر في خط دفاع فريقه الهلال السعودي فتلك ليست المرة الأولى التي يشارك فيها اللاعب في مركز الظهير الأيمن حيث اشركه مدرب الهلال رازفان لوشيسكو في مركز الظهير الأيمن في أول مباراتين في الدوري السعودي أمام وأبها والرائد وذلك لتعويض غياب الظهير الأيمن الأساسي للهلال والمنتخب السعودي محمد البريك والذي غاب بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وقدم الشهراني أداء جيد خلال المبراتان واستطاع صناعة هدف وهو ما شجع رونار علي الدفع به في هذا المركز خاصةً أنه لعب أكثر من 65 مباراة خلال مسيرتة الكبيرة في مركز الظهير الأيمن.









العودة للظهير الأيسر





الشهراني قدم أداء جيد في شوط المباراة الأول وكان يلعب كل الكرات بقدمة اليمني كأن مركز الرئيسي هو الظهير الأيمن وفي الشوط الثاني تدخل رونار بإخراج الظهير الأيسر حمدان الشمراني والدفع بالظهير الأيمن سعود عبدالحميد وإعادة الشهراني لمركز الأصلي في الظهير الأيسر ليلعب كل الكرات بقدمه اليسرى ويقدم أداء جيد ويظهر اللاعب نفس الجودة في كلا المركزين وهي الجودة التي نادرًا ما توجد في لاعب عربي لكنها تتوافر للاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب الدوري السعودي 2013، وأفضل لاعب في الخليج عام 2015، واختارته لعبة فيفا موسم 2016 لتضع صورته بجوار ميسي على غلاف النسخة الخاصة باللعبة في الشرق الأوسط.







