هل يبدأ فصل الشتاء مبكرا وتضرب مصر سيول غزيرة؟.. كواليس ومعلومات تكشفها الأرصاد الجوية (التفاصيل الكاملة)

"هل يبدأ فصل الخريف في وقت مبكر هذا العام، هل تشهد مصر سقوط أمطار وسيول خلال شهر سبتمبر"، تساؤلات عديدة انتابت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أخبار وآنباء عن سقوط أمطار وسيول في عدد من مدن ومحافظات مصر، ونفت هيئة الأرصاد الجوية، هذه الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه لم يصدر أي كلام أو تصريحات نهائيًا، ولم تحذر الهيئة من سقوط أمطار أو تقلبات جوية خلال الشهر الجاري.

وأكد خبراء الطقس، أنه من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار مبكرا في النصف الثاني من شهر سبتمبر تصل إلى حد السيول، عكس ما كان يحدث في الطبيعي، حيث كانت تسقط أمطار فصل الخريف في بداية شهر أكتوبر.

و توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حلول فصل الخريف في وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام ، مع زيادة احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول.

تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ أول سبتمبر، حيث انخفضت نسب الرطوبة من 10 إلى 15%، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار حاليًا، ولو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.





الطقس معتدل ومائل للحرارة على هذه المحافظات

وتابع عبدالعال، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على جنوب السويس والبحر والأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب حلقة الملاحة البحرية هناك، بينما البحر المتوسط قابل لأعمال الملاحة البحرية، مع وجود شبورة مائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المالية والوجه البحري.





حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-9-2019 في مدن ومحافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 23 31

السلوم 21 31

سيوة 24 36

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 21 36

السويس 23 36

العريش 22 32

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 17 31

الطور 27 36

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 26 39

بني سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 41

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 42

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 34



