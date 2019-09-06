مدرب المنتخب.. هل ينتصر إيهاب جلال على المعلم ويقود الفراعنة؟





إيهاب جلال وتجارب مميزة في الدوري المصري



ويعد إيهاب جلال هو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى حدثت مع مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقد الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الأن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.









وعلمت الفجر الرياضي أن هناك أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية الأول هو عودة حسن شحاته لتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة ويعد المعلم من أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن استطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004. وعلمتأن هناك أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية الأول هو عودة حسن شحاته لتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة ويعد المعلم من أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن استطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004.









والثانى هو الاستعانة بمدرب جديد والمتمثل فى إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والذى حقق نجاحات مع مصر المقاصة من قبل وحقق وصيف بطولة الدورى المصري. والثانى هو الاستعانة بمدرب جديد والمتمثل فى إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والذى حقق نجاحات مع مصر المقاصة من قبل وحقق وصيف بطولة الدورى المصري.









المرشحون لخلافة أجيري في تدريب منتخب مصر





وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.









وقرر اتحاد الكرة على اختيار المدير الفنى خلال الأسبوع المقبل وعلى أقصى تقدير الثلاثاء أو الأربعاء القادم من أجل أن تنتهى اللجنة الخماسية من ذلك الملف ويبدأ المدرب الجديد بالاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021. وقرر اتحاد الكرة على اختيار المدير الفنى خلال الأسبوع المقبل وعلى أقصى تقدير الثلاثاء أو الأربعاء القادم من أجل أن تنتهى اللجنة الخماسية من ذلك الملف ويبدأ المدرب الجديد بالاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.









دخل إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري حسابات اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بقوة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.