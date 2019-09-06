شاهد.. فكرة "جروب كرش كيبرز" وهدف تأسيسه



وعن تسمية المجموعة بهذا الأسم قالوا: "تسمية الجروب ملهاش اي علاقة اننا نكون بكرش... احنا دايما بنلعب رياضة او بنجري وبنطالب بالحفاظ على الصحة... شعارنا هو استمتع بالأكل، استمتع بالحياة".



كشف أحمد صبري، مهندس اتصالات وعضو مؤسس في "جروب" Kersh Keepers، عن بداية فكرة تأسيس المجموعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا أنهم في البداية كانوا يحسبون وجباتهم بالسعرات الحرارية، حتى جاء وقت قال لصديقه: "أنا هروح أكل وأربي كرشي"، وبدأ في تأسيس "الجروب"، لافتا إلى أن المجموعة مغلقة ولا يدخل بها المتطفلين.وأضاف صبري، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه منى الشاذلي، أن هناك أعضاء في المجموعة يخترعون وجبات مثل أحد الأعضاء اخترع "البيض بالفيجيتار"، وأيضا "القطايف بيتزا".وقال أحمد جمال، مهندس اتصالات وعضو مؤسس في "الجروب" أنهم بدأوا مجموعة صغيرة من أصدقائهم، وكانوا يذهبون إلى محلات الطعام ويدعون أصدقائهم إليها، وبعدها بدأ العدد يتزايد، خاصة في شهر رمضان، معقبا: "في شهر رمضان زدنا حوالي مليون مثلا".أما نسمة أشرف مدرسة، وعضو مؤسس في "الجروب"، فقد قالت إن معاييرهم لنشر المنشورات ليست صارمة جدا، ولكن المهم أن يكون الطعام جيدا، ويؤكل بشهية.وأشارت إلى أنهم يحافظون على وزنهم عن طريق ممارسة الرياضة، وأيضا عن طريق التحكم في كميات الطعام التي تتناولها، لافتة إلى أنه ليس شرطا من يدخل على الجروب أن "يربي كرشه"، ولكن الفكرة أن يستمتعوا بالطعام ويسعدوا بتناوله.وانتشر خلال الفترة الماضية جروب "كرش كيبرز"، بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يتبادل رواده خبراتهم الحياتية في تحضير الأكل واختيار أفضل الأكلات والمطاعم، وهو يضم أكثر من 2 مليون شخص يقومون بنشر صور وفيديوهات وطرق صناعة بعض الأكلات التي يحبونها بالإضافة إلى تعليقاتهم الطريقة المحببة في الطعام."الجروب" ذكر عدة أسس ومبادئ، على رواده الالتزام بها، وهي احترام الأراء، دون سخرية، و"أي رفيع ممكن يكون بكرش في يوم من الأيام.. تشجيع مش أكتر"، و"عدم التوجه بالكلام لشخص بشكل خاص في حال الاعتراض على رأيه"، وأن يلتزم الأعضاء أيضا بعدم نشر أي مواضيع تختص بالبيع أو الشراء.وتقول المجموعة المسئولة عن "الجروب"، إن الحكاية بدأت "بكل بساطة الموضوع بدأ بفكرة صحاب بنحب الأكل وبنحب نستمتع بطعامته وحلاوته واحنا مقتنعين ان الاكل والطبخ من اهم اختراعات الانسان... وبدأنا إضافة الأصدقاء والأقارب وزوجاتهم، وبعدها بدأنا في إضافة وصفاتهن للأكلات المختلفة التي يعدونها... بعد كدة زاد التفاعل على الجروب وكنا حوالي الفين واحد... ثم قررنا نوسع نطاق الجروب اكتر وبدا كل واحد يزود صحابة وبدأنا نضع قواعد للجروب للتنظيم ومرة واحدة وصلنا لاكتر من مليون كرش خلال شهر رمضان 2019".