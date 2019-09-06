ماذا قال أحمد زاهر بعد فوزه بجائزة أفضل ضيف شرف في مسلسل؟





نشر الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة له أثناء تكريمه يوم الأربعاء الماضي من مهرجان همسة للإبداع وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وعلق زاهر، على الصورة قائلًا: "الحمد لله والشكر لله اخدت امبارح جائزة أفضل نجم يقوم بدور ضيف شرف عن دورى فى مسلسل ولد الغلابة" جمال لبه"، من مهرجان همسة، بشكر إدارة المهرجان ولجنة التحكيم، ألف مبروك لكل زملائي وأساتذتي اللى اتكرموا امبارح، وأحب أشكر الديزاينر أحمد سعدون على تصميمه الرائع لبدلتي".





مشاركة أحمد زاهر فى مسلسل" ولد الغلابة "

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته كضيف شرف فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى عرض فى الماراثون الرمضانى الماضى، حيث كانت بدايته من الحلقه الثالثة والعشرين وذلك مجاملة لصديقيه أحمد السقا ومحمد سامى، والذى حقق من خلال دور" جمال لبه" نجاحا جماهيريا كبيرا،وقد استطاع باشادة النقاد والجمهور أن يحقق نجاحا كبيرا فى خلال ظهوره على مدار ٣حلقات وأن يترك أثرا من خلال "لبه" على عكس بعض الفنانين الذين قاموا بأداء ثلاثون حلقة ولم يتركوا أثرا مع جمهورهم، ومسلسل"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، إنجى المقدم، صفاء الطوخى، هادى الجبار، كريم عفيفى، سلوى عثمان، مجدى بدر، إدوارد، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.





وقد حملت هذه الدورة اسم الفنان "محمود ياسين" تقديرا ووفاء له.





وتم الإعلان عن تكريم مجموعة من الفنانين المتميزين وهم: احمد صيام، محسن محي الدين، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، عبد الرحمن ابو زهرة وتسلمه الجائزة عنه حفيده، بالإضافة إلى المؤلفين: محمد الغيطي و هاني سرحان و عبد الرحيم كمال وباهر دويدار، والشاعر الغنائي احمد البريء والمخرج رؤوف عبد العزيز.





كما أعلنت اللجنة عن افضل ممثل هذا العام وهو الفنان هاني سلامة عن دوره في مسلسل "قمر هادي"،وكذلك افضل ممثل كوميدي الفنان حسام داغر، بالإضافة الى اعلان جوائز التمثيل للأدوار الثانية وجاءت كالتالي: الفنان هادي الجيار عن مسلسل "ولد الغلابة" والفنان محمود البزاوي عن مسلسل "ابو جبل" والفنان إدوارد عن مسلسل "ولد الغلابة" والفنانة فاطمة الكاشف عن مسلسل "كلبش" ج 3 والفنانة هبة مجدي عن مسلسل "ولد الغلابة"، وقد تم تكريم مجموعة من النجوم الشابة وهم: ثراء جبيل، هنادي مهنى، خالد انور، علي الطيب، كرم جابر، احمد كشك ، والطفل ياسين امير، وميار الغيطي ونظرا لسفرها تسلمتها والدتها الاعلامية منى بارومة.





وقد اختتم الحفل بتكريم كل اسرة مجلة همسة والقائمين على تنظيم وادارة الحفل بداية من: مخرج الحفل المخرج القدير حسام الدين صلاح، ونائب رئيس المهرجان الشاعرة هويدا ناصيف، ومديرا المهرجان: مريم وعمرو الحصري، ومخرج بروموهات المكرمين الدكتور محمد يوزرسيف، ومديرة العلاقات العامة الفنانة الصاعدة برلنتي فؤاد، ومسئولي الضيوف: راسم محمد و عزة عيسى، والمركز الاعلامي بقيادة الصحفي أحمد حمدي، وكلا من: محمد بدر، حسين انسي، منة الله سالم، اسراء محمد، بسمة عبد الحكيم.





كما تم تكريمه مؤخرا من قبل المعهد العالي بالإسكندرية.



