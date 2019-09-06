طفل مصري يفوز برحلة لوكالة ناسا.. تعرف على التفاصيل (فيديو)



وحدّد العلماء ذلك الحدث، عندما سقطت سحابة من الغبار أسفل جانب الجبل، والتي يعتقدون أنها نجمت عن سقوط الجليد في قطبه الشمالي.



وتظهر الصور المذهلة التي التقطتها مركبة استكشاف المريخ "مارس ريكونيسانس أوربيتر"، عمودا من الغبار فوق سطح الكوكب الأحمر.



وتم الإعلان عن هذا الحدث النادر بواسطة مهندسين من جامعة أريزونا، الذين ابتكروا الكاميرا HiRise عالية الدقة، المثبتة على متن مركبة المريخ، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

قال الطفل براء، فاز برحلة لوكالة ناسا الأمريكية في مسابقة، إنه لديه 11 عامًا، وكان يحلم بالسفر إلى أمريكا منذ سن الخامسة، موضحًا أنه اشترك في مسابقة كبيرة وحل إجابتها وفاز برحلة لوكالة ناسا.وأضاف براء، خلال حواره مع برنامج "أطفال ولكن"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أنها كانت تجربة في قناة كبيرة، لافتًا إلى أن الرحلة استغرقة أسبوعًا.وتابع: "المكان كان ممتلئًا برواد الفضاء والصواريخ والمجرات والكواكب"، موضحًا أن المسابقة كانت عبارة عن 20 سؤالًا، وفاز بها 5 متسابقين، لافتًا إلى أنه الفائز الخامس صاحب أكبر عدد إجابات صحيحة.وفي ذات السياق، يقدم موقع "الفجر الإلكتروني"، عدة معلومات شيقة عن وكالة ناسا الأمريكية.. تعرف عليهاهل تعلم أن ناسا هي اختصار لـ "الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء" بالإنجليزية."the National Aeronautics and Space Administration" وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة.أنشأت الوكالة الفضائية في العام 1957، وكان تمويلها السنوي يقدر ب 16 مليار دولار، بالإضافة للمسؤولية عن البرنامج الفضائي فإن وكالة ناسا أيضًا مسؤولة عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى.ووكالة ناسا معروفة على أنها وكالة الفضاء الرائدة للوكالات الأخرى حول العالم، وتعتبر وكالة مدنية وليست عسكرية للنهوض بالبحث العلمي السلمي.وكالة ناسا، التقطت صورة مذهلة لانهيار جليدي هائل على سطح المريخ، نتج عن بداية الربيع في الكوكب الأحمر.