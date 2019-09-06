الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن طقس الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا عاجلًا حول حالة طقس الجمعة الموافق 6سبتمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية،والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- الكبرى

القاهرة 25-36

الاسكندرية 22-31

السلوم 21-31

رفح 22-32

شرم الشيخ 28-38

كاترين 17-31

شلاتين 28-37

حلايب 30-35

أسوان 27-41



وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن هناك انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ بداية شهر سبتمبر، موضحًا أن هناك نشاطا للرياح يساهم في انخفاض نسب الرطوبة عن شهر أغسطس الماضي، ويساهم في جعل الشبورة المائية خفيفة إلى حد ما.



وأضاف عبدالعال، أن هذا الاستقرار الذي نشهده في الأحوال الجوية ثابت معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح رئيس الأرصاد الجوية، أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.



الهيئة العامة للأرصاد، نشرت بيانًا حول حالة طقس اليوم الخميس الموافق 5سبتمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأوضح البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب منخفضة ومتوسطة علي السواحل الشمالية.



ولفت إلى أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

