15 معلومة عن عميد الأدب العربي طه حسين

"الفجر" ترصد 15 معلومة عن طه حسين





كما التحق طه حسين، بمونيليه في فرنسا والتي كانت الجامعة المصرية قد ابتعثتْهُ إليها لِيواصل دراستَهُ في مجالِ تخصُّصه والتَّعمق فيه، وأكمل دراسته بالّلغة الفرنسية وآدابها، وعلم النّفس، والتّاريخ الحديث، وكان ذلك في عامٍ كاملٍ وفي العاصمة باريس درس مختلف الاتجاهات العلمية في علم الاجتماع والتاريخ اليوناني والروماني والتاريخ الحديث0



وتزوج حسين من سوزان بريسو الفرنسية السويسرية التي ساعدته على الإطلاع أكثر فأكثر بالفرنسية واللاتينية، فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد.



وكان لسوزان دور عظيم الأثر في حياته، فكانت بدور القارئ فقرأت عليه الكثير من المراجع، وأمدته بالكتب التي تمت كتابتها بطريقة بريل حتى تساعده على القراءة بنفسه، كما كانت الزوجة والصديق الذي دفعته للتقدم دائمًا، وقد أحبها حبًا جمًا.



وعاد طه حسين من فرنسا عام 1918م بعد أن فرغ من رسالته عن ابن خلدون، وعمل أستاذًا للتاريخ اليوناني والروماني حتى عام 1925م تم عين أستاذًا في قسم اللغة العربية مع تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية، وأصبح عميدًا لكلية الآداب سنة 1930، وحين رفض الموافقة على منح الدكتوراه الفخرية لكبار السياسيين سنة 1932.





ووضع اسم طه حسن على مجمع اللغة العربية لفترة، ومن ثم قام برئاسة جامعة الإسكندرية.



كما ساهم طه حسين في إنشاء جامعة عين شمس، وقام بإنشاء متحف مصري في باريس حتى يثبت أصول مصر هناك.



وبعد إحالة حسين للتقاعد انصرف عميد الأدب العربي إلى العمل الصحفي فأشرف على تحرير جريدة كوكب الشرق التي كان يصدرها حافظ عوض جينذاك، ولكنه لم يلبث كثيرًا حتى استقال من عمله بسبب خلاف بينه وبين صاحب الصحيفة.



-أهم أعمال طه حسين

1- الأيام.

2- دعاء الكروان.

3- المعذبون في الأرض.

4- في الشعر الجاهلي.



ونال العديد من الجوائز والأوسمة بلغت أكثر من 36 جائزة مصرية، ودولية منها “وسام قلادة النيل” عام 1965.



وانتخب حسين عضوا في المجلس الهندي المصري الثقافي، والأشراف على معهد الدراسات العربية العليا، واختياره عضوا محكما في الهيئة الأدبية الطليانية والسويسرية.



وفي سنة 1964 منحته جامعة الجزائر وجامعة بالرمو بصقلية الإيطالية الدكتوراة الفخرية، سنة 1965.وفي السنة نفسها ظفر طه حسين بقلادة النيل، فضلًا عن رئاسته مجمع اللغة العربيه.



وفي 28 أكتوبر عام 1973 توفى طه حسين في منزله عن عمر84 عامًا.



(طه حسين ) هو عميد الأدب العربي، الذى اضاء ظلام الحياه وذلك بقوة إرادت طه حسين وقوة ايمانه بالله ليتغلب علي اعاقته ويتحول (طه حسين) اللى اعظم الأدباء على كتاب مصر ومثقفيها رغم حجم المعاناة التى تعرض لها (طه حسين) من انتقاد اراءه وكتاباته ليتحول (طه حسن )الى اسطورة الادب العربى وصاحب المدرسه الحديثه فى تنوير الفكر العربى.ولد الراحل طه حسين عميد الادب العربى في عزبة “الكيلو” التى تقع فى مدينة “مغاغة” بمحافظة الم الرابع عشر من نوفمبر عام 1889م وكان لـ طه حسين ثلاثة عشر من الاشقاء والده كان موظفًا صغيرًا بسيط الحال فى شركة السكر، كان ترتيب طه حسين السابع بينهم.وفقد طه حسين بصره في السادسة من عمره بعد إصابته بالرمد فعالجه الحلاق علاجًا ذهب بعينيه الى ظلام دمس (كما يقول طه حسين عن نفسه في كتاب "الايام") الذى يقول فى طه حسين ان فقد بصره بسبب الجهل والتخلف.والتحق حسين بالكُتَّاب فى طفولته، وهو يشبه المدرسة حيث يتعلم فيه الأطفال القراءة والكتابة وقد حفظ القران، ثم بدأ طه حسين رحلته الكبرى عندما غادر القاهرة متجه إلى جامعة الأزهر 1902، حيث اكتسب طه حسين معرفةً دقيقة بالفقه والأدب العربي بدأت ملامح شخصية طه حسين المتمردة في الظهور فى وشخر بالاحباط من طريقة تفكير معلميه التي تخلو من الإبداع ليتتلمذ أثناء ذلك طه حسين على يد الإمام محمد عبده، لكنه لم تمتد تلك الفترة لمدة طويله ليطرد من الأزهر، ولجأ إلى الجامعة المصرية في عام 1908 ودرس الحضارة المصرية القديمة، والإسلامية، والجغرافيا، والتاريخ، والفلك،والأدب والعديد من العلوم وعكف بعدها طه حسين علي إنجاز رسالة الدكتوراه، وكانت عن أبي العلاء، ونوقشت الرسالة فى الخامس عشر من مارس عام ١٩١٤م وحصل على درجة الدكتوراه الأولى في الآداب عن أديبه الأثير.