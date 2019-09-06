محمود صلاح: 30 ألف متطوع في صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية

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كشف محمود صلاح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، uk تفاصيل معكسر "قوتنا في شبابنا"، للتوعية من مخاطر الإدمان، مؤكدًا أنه جزء من برنامج متكامل معني بتمكين الشباب للتعامل مع مشكلة الإدمان.



وأضاف صلاح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن هذه المشكلة تستهدف الشباب، والشباب أولى بالتعامل معها، مؤكدًا أن الكوادر الشبابية تلعب دورًا هامًا للتعامل مع هذه المشكلة.



وأشار إلى أن يوجد 30 ألف متطوع على مستوى محافظات مصر المختلفة، ويقوموا بدور فاعل في برامج الوقاية، وتقديم خدمات العلاج.



وأوضح عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، أن هذا المعسكر جزء من البرامج التأهيلي والتدريبي للكوادر الشبابية، لافتًا إلى أن المعسكر استهدف تأهيل وإعداد الشباب في كيفية التعامل مع توعية الشباب في العام الدراسي الجديد.



وفي سياق آخر، النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، حذرت من انتشار أنواع جديدة من المخدرات في المجتمع المصري مؤخرا، وتسبب ذلك في زيادة نسب الإدمان في مصر.



وطالبت النائبة، وزارتي الصحة والتضامن، بضرورة تعزيز الجهود في مواجهة انتشار الإدمان والتنسيق الفوري مع وزارة الداخلية لضبط المواد المخدرة الجديدة التي دخلت السوق، مُشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة الإدمان وانتشارها بين الشباب، غير كافية، مطالبة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقة لمواجهة الإدمان في مصر.



وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه الإستراتيجية تكون ملزمة للجهات والمؤسسات سواء الصحية أو الأمنية أو التعليمية، حرصا على إزالة هذا الخطر من مستقبل الشباب.

