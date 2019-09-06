"أسوأ خيار".. زوجة إيكاردي تطلق تصريحات مثيرة عن باريس

كشفت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عن بعض التفاصيل الخاصة بانتقال زوجها إلى باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2019 في يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.





وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن رسمياً في الساعت الأخيرة من الميركاتو الصيفي عن ضم ماورو إيكاردي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من إنتر ميلان.





وأوضحت "نارا" خلال تصريحاتها عبر إذاعة "Morfi Telefe" أن زوجها تلقى بعض العروض من الدوري الإيطالي ولكنها تشعر بخيبة أمل بعد انتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان.





وقالت واندا نارا في تصريحاتها: "لقد انتظرت حتى آخر يوم من الميركاتو لأنني شعرت بخيبة أمل، من بين العروض كان نادي باريس سان جيرمان وهو الخيار الأسوأ، لكنني فكرت في مسيرة إيكاردي".





وتابعت حديثها: "كانت الفرق المهمة في الدوري الإيطالي ترغب في ذلك، كان هذا الأمر أكثر راحة لنا ولكننا الآن سنعيش ما بين ميلانو وباريس".





وأوضحت واندا:" لن أضع العقبات، وتمنى ماورو أن يلعب للبوكا، باريس؟ لا أحد يعرف هذا، حتى الأطفال، كان ماورو يجهز حقيبته ويتركني مع كل شيء، الآن سنعيش في ميلانو وباريس".





واستطردت: "وكيلة للاعبين الآخرين؟ لا، هناك الكثير من العروض خاصة من بلادي لكنني لا أبحث عن المصلحه الشخصية، افعل هذا لحبي لايكاردي ".





وأفادت: "أسوأ مافي الأمر هو التنقل مع اللاعبين من بلد لآخر، أما بالنسبة لصورة نيمار مع ماكسي لوبيز؟ التي نشرت عندما انتقل ايكاردي لباريس، فالصورة قديمة وأعتقد بأنها صدفة لأن كل اللاعبين يعرفون بعضهم البعض".





والجدير بالذكر أن إيكاردي دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان بعد رفضه لتجديد عقده بالإضافة لإطلاق زوجته واندا نارا تصريحات نارية ضد النادي الإيطالي مؤكدةً تلقيها عروضاً من ريال مدريد وبرشلونة لضم الأرجنتيني.