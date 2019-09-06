حساب المواطن.. تعرف على موعد إيداع دعم دفعة سبتمبر الأسبوع المقبل

منذ بداية انطلاق برنامج حساب المواطن وهناك الكثير من التساؤلات التي تشغل بال المواطن السعودي للاستعلام عنما يرغب في معرفته من أشياء متعلقة بالبرنامج، فقد زاد العبئ على المواطن السعودي في الأونة الآخيرة وأصبح لا يتحمل زيادة الأسعار المبالغ فيها، ومن هنا قررت الحكومة تحسين دخل المواطن وتلبية احتياجاته بإنشائها برنامج واطلقت عليه " حساب المواطن "، لتخفيف العبئ على المواطن والآثار الناتجة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في المملكة العربية السعودية من العام 2017 ومازالت مستمرة لتنتهي عام 2020.

وسيكون موعد إيداع الدفعة الـ22 من الدعم يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر الميلادي، وفقا للقواعد التي بنيت على أساسها البرنامج.

يمكن أيضًا من خلال الدخول على الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن الموجود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولكي يستعلم المواطنين السعوديين عنما يخصهم من برناج حساب المواطن ، هناك أكثر من طريقة لكي يستعلم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أي معلومة يرغبون في معرفتها تخص حساب المواطن :





برنامج حساب المواطن ، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الحالي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وبحلول عام 2020 سيتم زيادة أسعار المياه.





وتعتبر السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعوض مواطنيها مباشرة عن ارتفاع الأسعار، وبهذا الشكل فهي تعد ناجحة في تقديم الدعم لمستحقيه، والذي يصل لـ 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.





فهل يحق لكل فرد سعودي التسجيل في حساب المواطن ؟ بالطبع لا، فقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة فئات تستحق الدعم، وهم:





الأسر السعودية

الأفراد المستقلين بسكن خاص

المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي

حاملو البطاقات الخاصة بالتنقل

أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي





وقام برنامج حساب المواطن بتقسيم المستفيدين من الدعم لـ3 فئات، وهم: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، معلنا عن الراتب المستحق، الذي يمثل حوالي

20.159 ريال.





وقال حساب المواطن ، إن الأم المعيلة والمطلقة والأرملة والحاضنة لأطفالها يحق لهن التسجيل في بوابة حساب المواطن الرسمية، ويحق لهن أيضا إضافة أبنائهن.





وأعلن حساب المواطن أنه يحق للزوج المقيم بمنزل والديه، حق التسجيل وإضافة الأفراد التابعين له والذي يمثل بالنسبة لهم رب الأسرة.





كيف يقسم دعم حساب المواطن؟





قسمت الدولة الشرائح بالبرنامج وفق 5 فئات، وجاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم الشهرية، من صفر وحتى 8699 ريال، والثانية من 8700 وإلى 11999 ريال، والثالثة من 12000 إلى 15299 ريال، والرابعة من 15300 إلى 20159 ريال، وجاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريال.





حاسبة حساب المواطن





أطلق البرنامج حاسبة رسمية تحدد نصيب وقيمة كل فرد من الدعم، وتقوم الحاسبة الرسمية بناء على متغيرات مختلفة تتوقف على بيانات المواطن المسجلة بالبرنامج باحتساب قيمة الدعم الصحيحة.





وتحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها.





موعد صرف دفعات الدعم في برنامج حساب المواطن؟





بدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم قبل رفع أسعار الطاقة، في 10 يناير 2018، وسيتم تسلم الدفعة العشرين 20 من الدعم في 10 يوليو 2019، وفقا لما أعلن عنه حساب المواطن في حسابه الرسمي عبر تويتر.





مبلغ إجمالي المدفوعات من بداية البرنامج وحتى الدفعة التاسعة عشر





أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى دفعة يونيو حوالي 45 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.





وأكد الكحطاني أن حوالي 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.





التسجيل في حساب المواطن| هل يمكن للأشخاص الذين لم يسجلوا حتى الآن التسجيل في برنامج حساب المواطن ؟





تنشر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن رابط للاستعلام والتسجيل من خلاله ويكون متاحا طوال الـ24 ساعة وهذا الربط هو https://www.ca.gov.sa/





الحاسبة التقديرية ومبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه





أعلن حساب المواطن عن مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حساب المواطن السعودي، عن طريق الحاسبة التقديرية التي يستخدمها لتسهيل عليه معرفة الحساب قبل الحصول عليه.





ونشر حساب المواطن تغريده على تويتر، كاشفا فيها عن طريقة بسيطة تسهل على المستفيد معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من برنامج حساب المواطن .





وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول علية من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.





شروط الأهلية والاستحقاق من دعم حساب المواطن





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





رقم شكاوي حساب المواطن.. وشروط التقدم للشكوى





بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر الاتصال من خلال الرقم الموحد "19912."





ومن شروط تقديم الشكوى ما يلي:





الشرط الأول: التأكد من وجود اختلاف بين المبلغ المودع في حساب المستفيد عن المبلغ الذي تم احتسابه بالموقع.





الشرط الثاني: التأكد من وجود أهلية جميع التابعين معه لكي يتم تطبيق عليه الاستحقاق.





متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن





ومن متطلبات التسجيل في البرنامج، الهوية الوطنية وكرت العائلة، معلومات عن العمل وعن الراتب، معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة، الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد، بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص، ورقم الحساب البنكي الذي يجب أن يكون نشطا، يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري عن عشرين ألف ريال، ويتم احتساب العمر بناء على تاريخ الميلاد الهجري وليس الميلاد.





كيفية تغيير الأيبان البنكي؟





يمكن للمواطن السعودي تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي.





وأكد حساب المواطن على أن الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.





مستندات إثبات إستقلالية المسكن





كشف حساب المواطن عن 4 مستندات لإثبات إستقلالية المسكن وهم؛ عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار، وصك ملكية السكن، وفاتورة كهرباء، ومشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أنّ إرفاق المستند يكون حسب الحالة وباسم المستفيد، للتسجيل في البرنامج بكل سهولة





هل يحق لغير السعوديين الاستفادة من الدعم؟





وفقا للأسس التي تم إنشاء برنامج حساب المواطن عليها، فقد أكدت أن المقيمين في السعودية وغير سعوديين يحق لهم الاستفادة من الدعم المقدم للمواطن السعودي، في حالة واحدة فقط وهي أن يتزوج الشخص من امرأة سعودية الجنسية.





ومن هنا فقد حرصت بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر أهم المعلومات حول برنامج "حساب المواطن"، وقدمت لكل مواطن سعودي بالصور والمستندات، الشروط المطلوبة والإجراءات التي على المواطن السعودي اتباعها للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ورقم للاتصال والاستفسار وطريقة التسجيل في حساب المواطن وطرق تقديم الشكاوي، وكل ما يتعلق بالبرنامج يبحث عنه المواطنين.





اعرف مميزات حساب المواطن





تميزت السعودية عن الدول الأخرى بالإعلان عن برنامج حساب المواطن ، لأنه يعتبر الوحيد خليجيا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار في المملكة، لأن بهذا الشكل تنجح المملكة في تقيم الدعم لمستحقيه عبر برنامج حساب المواطن ، والذي يصل لـ 100 في المائة للأسر ذات الدخل المحدود.





كم بلغ عدد المسجلين بحساب المواطن؟





وفقا للمعلن عنه، تم تسجيل 12 مليون مواطن سعودي في حساب المواطن ، ويمثلون ما يزيد على نصف السكان المحليين، وذلك لتعويضهم.





تعرف على عدد شرائح المستفيدين في حساب المواطن





قسمت الدولة السعودية الشرائح ببرنامج حساب المواطن وفقًا لـ 5 فئات، وجاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم الشهرية، من صفر وحتى 8699 ريال، والثانية من 8700 وإلى 11999 ريال، والثالثة من 12000 إلى 15299 ريال، والرابعة من 15300 إلى 20159 ريال، وجاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريال.





أخبار برنامج حساب المواطن

صرح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن ، أن برنامج حساب المواطن يغطي "فرق التكلفة" الحادث في أسعار الوقود والكهرباء بعد زيادتها مؤخراً، وكذلك يغطي ما تم فرضة من ضريبة القيمة المضافة على العديد من السع الاستهلاكية من الأغذية والمشروبات، والتغطية النقدية تمت من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن .





وأضاف القحطاني، أن هدف برنامج حساب المواطن هو العمل على خدمة الأسر والمواطنين المستحقين للدعم، وذلك بهدف تخفيف الآثار المحتملة الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي لرؤية المملكة 2030، كما أكد المتحدث الرسمي للبرنامج أن باب التسجيل في برنامج حساب المواطن مفتوح ومتاح على مدار العام، ويمكن في أي وقت التقديم والتسجيل في برنامج حساب المواطن حتي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من برنامج الدعم النقدي وذلك لمن يستحق واستوفى شروط الأهلية والاستحقاق.





أكد القحطاني، أن ما يقارب 43% من الأسر السعودية قد تمكنوا من الحصول على الاستحقاق الكامل لبرنامج حساب المواطن ، بمعدل ألف ريال سعودي كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن .





وأضاف القحطاني، أن الدعم أيضًا قد شمل 82% من الأسر السعودية والأفراد المؤهلين للحصول على الدعم الكامل، وأشار إلى ضرورة زيارة الحسابات من قبل المسجلين داعيًا المسجلين وذلك لمراجعة البيانات الخاصة بهم، والتأكد من صحته تلك البيانات، وذلك حتى يتجنبوا توقف ورفض استحقاقهم للدعم مستقبلاً.





رقم تليفون حساب المواطن