صحيفة إسبانية: ميسي قد يرحل قريبا عن برشلونة

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة مدوية بخصوص إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ، عن النادي الكتالوني قبل نهاية تعاقده مع النادي والذي يمتد حتي صيف 2021.





مستقبل ميسي في مهب الريح





وحسبما ذكرت صحيفة "آل باييس" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يستطيع فسخ تعاقده والرحيل عن نادي برشلونة قبل نهاية تعاقده في صيف 2021، مما يمنح اللاعب الأرجنتيني فرصة الرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن "ميسي" يستطيع فسخ تعاقده مع برشلونة في نهاية كل شهر "يونيو".

وأكدت الصحيفة أن مسؤولو برشلونة اتفقوا مع اللاعب الأرجنتيني على منحه القرار بفسخ تعاقده والرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية كل موسم، ولكن بشرط أن يكون رحيله لخارج أوروبا، إذا كان يرغب في نهاية مسيرته بالأرجنتين.





بداية مخيبة لجماهير برشلونة في الليجا





هذا الاتفاق بين ميسي وإدارة برشلونة، يجعل جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، وجماهير البارسا في حالة قلق مستمر، أن يتخذ البرغوث الأرجنتيني قرار مفاجئ بالرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل، مما يضع البلوجرانا في مأزق حقيقي، خاصة وأن "ليو" يمثل كل قوة الفريق الكتالوني.





يذكر أن ليونيل ميسي لعب ضمن صفوف برشلونة منذ عام 2005 وحقق العديد من النجاحات والبطولات رفقة الفريق الكتالوني، وقام بتجديد تعاقده مع الفريق 8 مرات .





وكان برشلونة نجح في جمع 4 نقاط فقط في أول 3 مباريات بالليجا في ظل غياب الأرجننتيني ليونيل ميسي، كانت البداية مع الخسارة من أتليتك بلباو ثم الفوز على ريال بيتيس، وأخيرا التعادل أمام أوساسونا.



