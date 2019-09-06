21 يوم في قبرص .. مقابل تذكرة طيران بس

لما بتدخل على الموقع بتلاقي بحث عن المكان اللى انت عايز تروحه في كل العالم، وهتلاقي اماكن ببلاش مقابل شغل بتقدمه، وكل حاجة هتدخل تشوفها هيكون مكتوب عليها وصف لازم تقرأ الوصف كويس جدا، بيبقى متقسم كدة "نظرة عامة، التوقيت، المطلوب منك، المعيشة ومكانها، أمورًا آخرى".





أيه موضوع .. ساعدنا في بناء مزرعة بيئية بقبرص؟





الأوبشن ده متاح حتى 31 ديسمبر 2023، المطلوب منك هيكون الأعتناء بالحيوان، البناء، الطبخ، التسوق، الزراعة، الحدائق، صيانة عامة، الشغل هيبقى 6 أيام في الأسبوع (35 ساعة) يعني 6 ساعات تقريبا يوميا، والإجازة هتكون يوم الأحد، هتقعد في غرفة مزدوجة مع شخص آخر يعمل في المكان، وكل الوجبات مجانا، وهتقعد في المكان 21 يوم على الأكثر.





علشان توصل للمزرعة هتسافر إلى لارنكا أو إلى مطار بافوس من لارنكا، وبعدها هتاخد خدمة نقل المطار إلى ليماسول، ومن هناك سيارة أجرة إلى المزرعة في "بيسوري" قرية تقع في منطقة ليماسول، تعد المنطقة الإدارية ثالث أكبر منطقة في ليماسول، تقع مستوطنة بيسوري الرئيسية على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الخليج المسمى كيب أسبرو، وهي مبنية على جانب تل أخضر، والمكان بيوفرلك لو وصلت في ميعاد كويس هيجوا يخدوك من المطار.





ممكن الموضوع ميكونش على هواك، بس فيه اختيارات كثيرة لأماكن كثيرة في العالم كله، وفي مواقع تانية الوظائف أفضل شوية ودي هنقولها في وقت لاحق، بس دلوقتي فيه فرص كثيرة للسفر لو انت عندك رغبة للسفر وتجربة أمر مختلف، أدخل الموقع وأتفرج على التجارب والناس اللي محتاجة مساعدات، وشوف ثقافات مختلفة، ولوأخدت قرار انك هتسافر أعمل أكونت وعلى فكرة الأكونت مش مجانا بمقابل مادي بـ 30 يورو للسنة الواحدة.



