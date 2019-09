21 يوم في قبرص .. مقابل تذكرة طيران بس

لو أنت شاب صغير وبتعرف تتكلم إنجليزي، ونفسك تسافر بره مصر بس مش عارف، نفسك تخوض تجربة أنك تلف العالم بأقل التكاليف، عندك حلم أنك تندمج مع ثقافات دول آخرى، مش عارف تاخد فيزا علشان تسافر إوروبا زي المقالين اللي كتبناهم عن زيارة سويسرا بـ 3 آلاف جنيه بس ، أو زيارة ثلاث دول أوروبية بأقل من 5 آلاف جنيه ، فخلينا نسهلها شوية ونقول أنك هتروح "قبرص"، طبيعي أن الفيزا لقبرص أسهل من دول الإتحاد الأوروبي، إحنا مش هنتكلف غير تذكرة الطيران بس!





إزاي هنقعد 21 يوم في قبرص .. مقابل تذكرة الطيران بس

أولاً تذكرة الطيران مش هتبقى رخيصة هتبقى من 3 لـ 5 آلاف جنيه تقريبا، بس السؤال إزاي إحنا مش هنتكلف غير تذكرة الطيران فقط، هو ده السؤال المحوري اللي هنجاوب عليه ببساطة، فيه موقع أسمه helpstay وواضح من اسمه انه بقاء مقابل مساعدة، أصحاب مزارع وبيوت محتاجين ناس تساعدهم، أنت بتروح تشتغل عدد ساعات في مقابل سكن وأكل.





لما بتدخل على الموقع بتلاقي بحث عن المكان اللى انت عايز تروحه في كل العالم، وهتلاقي اماكن ببلاش مقابل شغل بتقدمه، وكل حاجة هتدخل تشوفها هيكون مكتوب عليها وصف لازم تقرأ الوصف كويس جدا، بيبقى متقسم كدة "نظرة عامة، التوقيت، المطلوب منك، المعيشة ومكانها، أمورًا آخرى".





إحنا هنعمل تجربة كدة على الموقع وندخل نختار من البحث "قبرص" وهنختار حاجة اسمها "Help us Build an Ecological Farm Cyprus" عبارة عن مساعدة لبناء مزرعة في قبرص..