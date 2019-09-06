اسعار الدولار اليوم الجمعة 6/9/2019.. وتراجع كبير في سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم..





تعرضت اسعار الدولار أمام الجنيه لحالة من التراجع الكبير ليفقد نحو 125 قرش بنهاية الشهر الماضي وواصل التراجع على عكس المتوقع بعد قرار تحرير الدولار الجمركي وصرف قيمة شهادات قناة السويس، وتغلق البنوك أبوابها يومي الجمعة والسبت فى اجازتها الأسبوعية، ليصبح أخر تحديث هي اغلاقات يوم الخميس الذى تراجعت فيه اسعار الدولار بنحو 4 قروش بمعظم البنوك.





اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد اسعار الدولار حالة استقرار نسبي في السوق السوداء ليسجل متوسط سعر 16.55 جنيهًا، نتيجة هدوء الطلب على العملة الأمريكية مع توافر المعروض بالسوق المصري وهو ما أدى لحالة ركود على طلب الدولار.





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أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.423 16.54 اسعار الدولار في بنك مصر 16.45 16.55 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.42 16.52 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.53 16.63 اسعار الدولار في بنك عودة 16.44 16.54

سعر الدولار مقابل الريال السعودي 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30





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وانخفضت اسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال الثمانية أشهر الماضية بقيمة 140 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.62 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات مخالفة لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 إلى ما يقارب الـ 18 جنيه.





اسعار الدولار- تحديث جديد

استقرت اسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم الجمعة مع اغلاق البنوك ابوابها لأجازتها الأسبوعية، وتراجعت اسعار الدولار بنهاية تعاملات أمس بنحو 4 قروش.