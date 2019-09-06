موقع جداره.. اعرف خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
موقع جداره.. اعرف خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة
ينشر موقع جدارة كافة التفاصيل عن التقديم للوظائف، لتسهيل مهمة المواطنين السعوديين في التسجيل وتقديم الطلب للتوظيف الإلكتروني، ويقدم موقع جدارة خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة، وفيما يلي نستعرض تلك الخطوات عبر موقع جدارة.
وقال موقع جدارة: "يتفاوت الحد الأدنى والحد الأقصى ومدى كل تقدير المطبق بالمؤسسات التعليمية خارج المملكة العربية السعودية من أجل ذلك وحرصًا من وزارة الخدمة المدنية على تحقيق العدالة في احتساب النقاط تم إعداد هذه الوثيقة".
جدارة يوضح خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي مؤسسات التعليم الخارجية:
- تحديد المعدل التراكمي والتقدير العام عند تخرجك من الدرجة العلمية المتقدم بها على جدارة يجب مراعاة ان المعدل المستهدف ليس المعدل الفصلي إنما المعدل التراكمي لكافة فصول الدراسة عادة يكون في بيانات الفصل الأخير للدراسة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.
- تحديد الحد الأدنى لقيمة المعدل التراكمي للتقدير العام الذي حصلت عليه من السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.
- تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي الحاصل عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.
- القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز، 80 جيد جداً، 70 جيد، 60 مقبول ).
- يجب مراعاة أن بعضًا من مؤسسات التعليم خارج المملكة العربية السعودية تطبق النسب المئوية لكن بحدود دنيا تختلف عما هو معتمد بالمملكة العربية السعودية.
- المعادلة الرياضية لتحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي:
المعدل التراكمي ــــــــ الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه x 10 + قيمة الحد الأدنى للتقدير المعتمد بالمملكة = القيمة المئوية مدى التقدير العام الحاصل عليه
آلية تطبيق المعادلة الرياضية على النحو التالي:
1) طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة المعدل التراكمي الذي تم الحصول عليه.
2) تقسيم ناتج العملية في الفقرة رقم (1) على قيمة مدى التقدير العام الحاصل عليه.
3) ضرب ناتج العملية في الفقرة رقم (2) بالقيمة الرقمية (10).
4) جمع ناتج العملية في الفقرة رقم (3) مع القيمة المعتمدة كحد ادنى لنفس التقدير العام في نظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية الموضح سابقًا (90 ممتاز ، 80 جيد جداً ، 70 جيد ، 60 مقبول ) الناتج هو القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي.
التسجيل الجديد عبر موقع جدارة
نشر نظام جدارة طريقة طلب التسجيل الجديد للتوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة، فعند دخول المتقدم أو المتقدمة على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في موقع جدارة، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة، ومن ثم كالآتي:
إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".
إضافة تاريخ الميلاد "بالتاريخ الهجري".
إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.
ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرق نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.
عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.
إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.
إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
موقع جداره.. اعرف خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة
Advertisements
- "المدنية" تدعو 100 متقدم على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم
- بالأسماء.. القوات البرية تدعو المتقدمين على وظائفها لمراجعة الخدمة المدنية
- بالأسماء.. "البيئة" ترشح 65 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الإدارية
- جدارة أون لاين.. إليك إجابات جميع الأسئلة الشائعة عن منظومة التوظيف الإكتروني بالسعودية
- موقع جدارة.. ننشر كافة الإجراءات والشروط وخطوات التسجيل الجديد لطلب التوظيف الإلكتروني
- موقع جدارة | طريقة وآلية التقديم على وظائف وزارة التعليم الإدارية للجنسين بالسعودية وطريقة التسجيل الجديد عبر رابط جدارة
- جدارة | شروط التقديم في وظائف التعليم بالمملكة وطريقة التسجيل الجديد لطلب التوظيف الإلكتروني .. اعرف التفاصيل الكاملة
المزيد عن: نظام جدارة موقع جداره طلب التوظيف الالكتروني طريقة التسجيل الجديد جداره جدارة السعودي التوظيف الالكتروني التسجيل الجديدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر