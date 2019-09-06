موقع جداره.. اعرف خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة

ينشر موقع جدارة كافة التفاصيل عن التقديم للوظائف ، لتسهيل مهمة المواطنين السعوديين في التسجيل وتقديم الطلب للتوظيف الإلكتروني، ويقدم موقع جدارة خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ، وفيما يلي نستعرض تلك الخطوات عبر موقع جدارة .

وقال موقع جدارة : "يتفاوت الحد الأدنى والحد الأقصى ومدى كل تقدير المطبق بالمؤسسات التعليمية خارج المملكة العربية السعودية من أجل ذلك وحرصًا من وزارة الخدمة المدنية على تحقيق العدالة في احتساب النقاط تم إعداد هذه الوثيقة".





جدارة يوضح خطوات تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي مؤسسات التعليم الخارجية:





- تحديد المعدل التراكمي والتقدير العام عند تخرجك من الدرجة العلمية المتقدم بها على جدارة يجب مراعاة ان المعدل المستهدف ليس المعدل الفصلي إنما المعدل التراكمي لكافة فصول الدراسة عادة يكون في بيانات الفصل الأخير للدراسة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.





- تحديد الحد الأدنى لقيمة المعدل التراكمي للتقدير العام الذي حصلت عليه من السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.





- تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي الحاصل عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.





- القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز، 80 جيد جداً، 70 جيد، 60 مقبول ).





- يجب مراعاة أن بعضًا من مؤسسات التعليم خارج المملكة العربية السعودية تطبق النسب المئوية لكن بحدود دنيا تختلف عما هو معتمد بالمملكة العربية السعودية.





- المعادلة الرياضية لتحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي:





المعدل التراكمي ــــــــ الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه x 10 + قيمة الحد الأدنى للتقدير المعتمد بالمملكة = القيمة المئوية مدى التقدير العام الحاصل عليه





آلية تطبيق المعادلة الرياضية على النحو التالي:





1) طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة المعدل التراكمي الذي تم الحصول عليه.





2) تقسيم ناتج العملية في الفقرة رقم (1) على قيمة مدى التقدير العام الحاصل عليه.





3) ضرب ناتج العملية في الفقرة رقم (2) بالقيمة الرقمية (10).



