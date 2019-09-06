مواعيد مباريات اليوم من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 6/9/2019 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيثُ سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا وهولندا.



وانطلقت مواجهات الجولة الخامسة من الدور التأهيلي من تصفيات يورو 2020، حيثُ فاز أمس منتخب إسبانيا على نظيره رومانيا بهدفين مقابل هدف حيثُ سجل الثنائية سيرخيو راموس وباكو ألكاسير.

بينما تمكن منتخب إيطاليا من تحقيق فوز سهل على نظيره أرمنيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واكتساح المنتخب السويدي نظيره جرز فاو برباعية نظيفة.

وتنتظر عشاق كرة القدم قمة كروية أوروبية بين منتخبي ألمانيا وهولندا مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات المجموعات الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2020.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" عبر التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/9/2019 من منافسات تصفيات يورو 2020 المقامة حالياً خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها:

إستونيا × روسيا البيضاء: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2

قبرص × كازاخستان: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1

سلوفاكيا × كرواتيا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت

ويلز × أذربيجان: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7

ألمانيا × هولندا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1

سان مارينو × بلجيكا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2

إسكتلندا × روسيا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6

النمسا × لاتفيا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5

سلوفينيا × بولندا: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 beIN SPORTS HD

