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اسعار الذهب اليوم الجمعة 6/9/2019.. وبشري سارة للمقبلين على الزواج

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 6/9/2019.. وبشري سارة للمقبلين على الزواج
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم

تغير مفاجئ في اسعار الذهب في مصر حيث تراجعت بعد سلسلة من الارتفاعات متأثر بالبورصة الدولية للذهب، وخاصة مع تعافي اسواق المال خلال تعاملات أمس بعد وجود أمل في عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين، مما قلل الاتجاه لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار، وتراجع اسعار الذهب يعد فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج لشراء عدد أكبر من القطع الذهبية.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وتراجع سعر الذهب عيار 18 من 618.86 جنيهًا للجرام إلي 604.95 جنيهًا، والذهب عيار 21 من 722.01 جنيهات إلي 705.78 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 806.5  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5646 جنيها .
 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

798 إلى 800

عيار 22 

731 إلى 733

عيار 21

698 إلى 700

عيار 18

598 إلى 600

عيار 14

465 إلى 467

عيار 12

399 إلى 400

الاونصة

24.809 إلى 24.880

الجنيه الذهب

5,809 إلى 5,600

الكيلو

797.714 إلى 800.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 806.58جنيه      

 48.86$

سعر الذهب عيار 22

 739.37جنيه

 44.79$

اسعار الذهب عيار 21

705.78جنيه       

42.75$

اسعار الذهب عيار 18

 604.95جنيه

36.64$

سعر الذهب عيار 14

470.51جنيه

28.5$

سعر الذهب عيار 12

403.29جنيه

24.43 $

سعر الذهب عيار 9

302.47 جنيه

18.32 $

اسعار أوقية الذهب

25,085 جنيه

1,520 $

اسعار جنيه الذهب

5,646 جنيه

342.02 $

اسعار كيلو الذهب

806,584 جنيه

49,859 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                      

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.65

610.82

475.08

407.21

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

708.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.72

606.81

472.29

404.60

29 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

28 أغسطس

819.68

717.24

614.77

478.15

409.84

27 أغسطس

821.38

718.72

616.04

479.14

406.53

26 أغسطس

812.29

710.77

609.22

473.84

406.14

 


سجلت اسعار الذهب أكبر خسارة يومية منذ 3 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليهبط بنحو 35 دولار بضغط من ارتفاع البورصة الأمريكية وصعود مؤشر داو جونز فوق الـ 400 نقطة، بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجارياً لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر المقبل .

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