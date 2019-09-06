اسعار الذهب اليوم الجمعة 6/9/2019.. وبشري سارة للمقبلين على الزواج
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
798 إلى 800
|
عيار 22
|
731 إلى 733
|
عيار 21
|
698 إلى 700
|
عيار 18
|
598 إلى 600
|
عيار 14
|
465 إلى 467
|
عيار 12
|
399 إلى 400
|
الاونصة
|
24.809 إلى 24.880
|
الجنيه الذهب
|
5,809 إلى 5,600
|
الكيلو
|
797.714 إلى 800.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
806.58جنيه
|
48.86$
|
سعر الذهب عيار 22
|
739.37جنيه
|
44.79$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
705.78جنيه
|
42.75$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
604.95جنيه
|
36.64$
|
سعر الذهب عيار 14
|
470.51جنيه
|
28.5$
|
سعر الذهب عيار 12
|
403.29جنيه
|
24.43 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
302.47 جنيه
|
18.32 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,085 جنيه
|
1,520 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,646 جنيه
|
342.02 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
806,584 جنيه
|
49,859 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.65
|
610.82
|
475.08
|
407.21
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
31 أغسطس
|
806.92
|
708.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
30 أغسطس
|
809.20
|
708.72
|
606.81
|
472.29
|
404.60
|
29 أغسطس
|
813.06
|
711.45
|
609.81
|
474.29
|
406.53
|
28 أغسطس
|
819.68
|
717.24
|
614.77
|
478.15
|
409.84
|
27 أغسطس
|
821.38
|
718.72
|
616.04
|
479.14
|
406.53
|
26 أغسطس
|
812.29
|
710.77
|
609.22
|
473.84
|
406.14
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