اسعار الذهب اليوم الجمعة 6/9/2019.. وبشري سارة للمقبلين على الزواج

اسعار الذهب اليوم





تغير مفاجئ في اسعار الذهب في مصر حيث تراجعت بعد سلسلة من الارتفاعات متأثر بالبورصة الدولية للذهب، وخاصة مع تعافي اسواق المال خلال تعاملات أمس بعد وجود أمل في عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين، مما قلل الاتجاه لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار، وتراجع اسعار الذهب يعد فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج لشراء عدد أكبر من القطع الذهبية.





جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:





وتراجع سعر الذهب عيار 18 من 618.86 جنيهًا للجرام إلي 604.95 جنيهًا، والذهب عيار 21 من 722.01 جنيهات إلي 705.78 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 806.5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5646 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الاونصة 24.809 إلى 24.880 الجنيه الذهب 5,809 إلى 5,600 الكيلو 797.714 إلى 800.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 806.58جنيه 48.86$ سعر الذهب عيار 22 739.37جنيه 44.79$ اسعار الذهب عيار 21 705.78جنيه 42.75$ اسعار الذهب عيار 18 604.95جنيه 36.64$ سعر الذهب عيار 14 470.51جنيه 28.5$ سعر الذهب عيار 12 403.29جنيه 24.43 $ سعر الذهب عيار 9 302.47 جنيه 18.32 $ اسعار أوقية الذهب 25,085 جنيه 1,520 $ اسعار جنيه الذهب 5,646 جنيه 342.02 $ اسعار كيلو الذهب 806,584 جنيه 49,859 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.65 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 708.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.72 606.81 472.29 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 406.53 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14





سجلت اسعار الذهب أكبر خسارة يومية منذ 3 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليهبط بنحو 35 دولار بضغط من ارتفاع البورصة الأمريكية وصعود مؤشر داو جونز فوق الـ 400 نقطة، بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجارياً لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر المقبل .



