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حساب المواطن يرد على شكوى مواطنة من تراجع الدعم إلى نصف القيمة بعد توظيفها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:55 م
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حساب المواطن يرد على شكوى مواطنة من تراجع الدعم إلى نصف القيمة بعد توظيفها
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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يعتبر حساب المواطن السعودي، من أهم البرامج الخيرية في المملكة العربية السعودية، ودئمًا يفحص حساب المواطن شاكوي المواطنين والرد عليها، كما أعلن حساب المواطن موعد الدفعة الـ 22 دفعة شهر سبتمبر على أن تكون اليوم العاشر من هذا الشهر يوم الثلاثاء القادم، فيما تتواصل عملية التسجيل مستمرة في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن للدفعة الثالثة والعشرون حتى موعد الصرف عبر الموقع الإلكتروني لاستحقاق شهر أكتوبر المقبل على أن يكون المتقدم للتسجيل مستوفي الشروط من خلال رابط شروط استحقاق حساب المواطن.

وقامت مواطنة بتقديم شكوى عبر تويتر حساب المواطن، وقالت إنها تشكو من نقصان قيمة الدعم لديها للنصف بعد توظيفها، حيث قالت إنها كانت تتقاضى مبلغ دعم حساب المواطن بقيمة 800 ريال شهريًا وبعدما تم توظيفها نزلت القيمة إلى 400 ريال فلماذا؟

ورد حساب المواطن عليها موضحًا أن الدعم يتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد المرافقين والتابعين وأعمارهم ومن أقل من 18 سنة، حيث أوضح البرنامج ما هي العوامل التي تؤثر على نقصان أو زيادة الدعم من التفاصيل خلال رابط حساب المواطن يوضح العوامل التي يترتب عليها زيادة الدعم هذا الشهر.

وأشار حساب المواطن إلى أن لكل المستفيدين إمكانية معرفة قيمة الدعم كل دفعة ذاتياً من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية التي يمكن من خلالها معرفة مبلغ الدعم كل شهر.

نتائج الأهلية من حساب المواطن

للتحقق أو الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرون شهر سبتمبر من خلال الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية اضغط هنا.


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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