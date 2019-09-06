هل ينجح محمود حميدة في الوصول للعالمية بـ"ورد مسموم"؟





احتفاء دولي





أصل روائي

الفيلم مأخوذ عن رواية "ورود سامة لصقر"، للكاتب أحمد زغلول الشيطي، وصدرت الطبعة الأولى منها في فبراير1990 كمادة ضمن مواد العدد 54 من مجلة "أدب ونقد"، أما الطبعة الثانية فصدرت في عام 1993 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبعدها بقرابة عقدين صدرت الطبعة الثالثة في عام ٢٠١١، وحقق العمل الفني المأخوذ عنها رواج للرواية، فصدرت منها طبعة رابعة عن دار المرايا، وشاركت في فاعليات الدورة.الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.





يحيط الفنان محمود حميدة نفسه بهالة كبيرة من الغموض، حيث يحرص على الابتعاد عن الظهور الإعلامي المكرر في مقابل التركيز على عمله كممثل ومنتج، إلى جانب حرصه على ممارسة هواياته الكثيرة ومنها القراءة وحضور الصالونات الأدبية والفلسفية.يرى البعض أن "حميدة" يفخم من موهبته، وذاته، لدرجة الغرور، لكن آخرون يرون أن موهبته طاغية، وحضوره مميز، واختياراته جيدة، وكان أبرز هذه الاختيارات بل أهمها على الإطلاق هو فيلمه الأخير "ورد مسموم"، والذي اختارته اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين مساء أمس الخميس على فيلم "ورد مسموم" لتمثيل مصر للمنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في الأوسكار، متفوقا على ٦ أفلام أخرى كانت وصلت للقائمة القصيرة، وهي: "ليل خارجي"، و"الفيل الازرق"، و"الممر"، و"الكنز"، و"عيار ناري" و"الحلم البعيد".ما يعني أن في حال وصول الفيلم للقائمة النهائية للمهرجان الأشهر عالميا، فأن حلم "حميدة" في العالمية باتت واقعا، خصوصا وأنه يلعب دور البطولة في العمل إلا جانب مشاركته كمنتج.إيمان "حميدة" بالفيلم ومخرجه أحمد فوزي صالح كان كبيرا منذ البداية، حيث استغرق الفيلم قرابة ٤ سنوات حتى خرج للنور، ليبدأ رحلته بين المهرجانات العالمية وصولا لتمثيل مصر في الأوسكار.يرى حميدة أن الفيلم مميز من الناحية البصرية، وعلى الرغم من التغريب الكثير فيه إلا أنه يعتبره عمل فني مهم للصناع السينما والجمهور العادي.يبقى أن ننتظر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن الترشيحات النهائية للأوسكار في 13 يناير، لنرى إن كان الفيلم سيصمد ويواصل طريقه نحو العالمية أم سيكتفي بما حققه حتى الآن.يشارك في بطولة الفيلم كل محمود حميدة، إبراهيم النجاري، كوكي، صفاء الطوخي، والفيلم مأخوذ عن ‏رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي، وسيناريو وإخراج إخراج أحمد فوزي صالح، الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك حيث تشارك في إنتاجه شركات البطريق وريد ستار من مصر وhaut les mains productions من فرنسا.حاز الفيلم على إشادات نقدية كثيرة، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، منها: الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومهرجان روتردام ‏السينمائي الدولي، وحاز على جوائز هامة، منها: أفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية "طريفة" في إسبانيا،وأعلنت لجنة التحكيم في حيثياتها "أن الفيلم يتمتع بنظرة تسجيلية تقترب من الواقع، حين يظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة"، وجائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في نيجيريا، إلى جانب مشاركته فث مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وحصد ثلاثة جوائز هي أفضل فيلم عربي وقيمتها 15 ألف دولار، وجائزة صلاح أبو سيف (لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة الأمم المتحدة لشؤون السكان.