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حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية.. الأرصاد تحذر المواطنين

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية.. الأرصاد تحذر المواطنين
صورة أرشيفية
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الفجر
 
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حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضح البيان أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة

كما تقل الرؤوية على المناطق الشمالية من البلاج بسبب الشبولة المائية، لذلك حذرت الأرصاد السائقين من القيادة على الطرق السريعة، وعلى السواحل الشمالية تظهر السحب المنخفضة، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3625
شبين الكوم3525
طنطا3524
دمنهور3424
الإسكندرية3222
بلطيم3123
مطروح3123
السلوم3121
سيوة3624
بورسعيد3124
دمياط3124
الزقازيق3624
الإسماعيلية3621
السويس3622
العريش3222
رفح3222
رأس سدر3625
نخل3617
نويبع3628
طابا3525
كاترين3117
الطور3622
شرم الشيخ3828
الغردقة3827
مرسى علم3627
الفيوم3926
بني سويف3924
المنيا3924
أسيوط3925
سوهاج3925
قنا4026
الأقصر4126
أسوان4127
أبو سمبل4124
الوادي الجديد4224
شلاتين3728
أبو رماد3629
حلايب3530
رأس حدربة3430

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة4228
المدينة المنورة4428
الرياض4429
المنامة4034
أبوظبي4432
الدوحة4031
الكويت4831
دمشق3414
بيروت3026
عمان3016
القدس2819
غزة3022
بغداد4326
مسقط3429
صنعاء3015
الخرطوم3928
طرابلس2923
تونس3019
الجزائر2620
الرباط4529
نواكشوط3026

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين3420
كوالالمبور3524
طوكيو3124
أثينا3121
روما2716
باريس2020
مدريد1427
برلين2010
لندن1710
مونتريال1911
موسكو2214
نيويورك2116
واشنطن1727

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية:
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