حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية.. الأرصاد تحذر المواطنين

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضح البيان أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، وطقس

حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل.