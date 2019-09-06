حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية.. الأرصاد تحذر المواطنين
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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الفجر
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حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضح البيان أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل.
الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة
كما تقل الرؤوية على المناطق الشمالية من البلاج بسبب الشبولة المائية، لذلك حذرت الأرصاد السائقين من القيادة على الطرق السريعة، وعلى السواحل الشمالية تظهر السحب المنخفضة، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|36
|25
|شبين الكوم
|35
|25
|طنطا
|35
|24
|دمنهور
|34
|24
|الإسكندرية
|32
|22
|بلطيم
|31
|23
|مطروح
|31
|23
|السلوم
|31
|21
|سيوة
|36
|24
|بورسعيد
|31
|24
|دمياط
|31
|24
|الزقازيق
|36
|24
|الإسماعيلية
|36
|21
|السويس
|36
|22
|العريش
|32
|22
|رفح
|32
|22
|رأس سدر
|36
|25
|نخل
|36
|17
|نويبع
|36
|28
|طابا
|35
|25
|كاترين
|31
|17
|الطور
|36
|22
|شرم الشيخ
|38
|28
|الغردقة
|38
|27
|مرسى علم
|36
|27
|الفيوم
|39
|26
|بني سويف
|39
|24
|المنيا
|39
|24
|أسيوط
|39
|25
|سوهاج
|39
|25
|قنا
|40
|26
|الأقصر
|41
|26
|أسوان
|41
|27
|أبو سمبل
|41
|24
|الوادي الجديد
|42
|24
|شلاتين
|37
|28
|أبو رماد
|36
|29
|حلايب
|35
|30
|رأس حدربة
|34
|30
درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|42
|28
|المدينة المنورة
|44
|28
|الرياض
|44
|29
|المنامة
|40
|34
|أبوظبي
|44
|32
|الدوحة
|40
|31
|الكويت
|48
|31
|دمشق
|34
|14
|بيروت
|30
|26
|عمان
|30
|16
|القدس
|28
|19
|غزة
|30
|22
|بغداد
|43
|26
|مسقط
|34
|29
|صنعاء
|30
|15
|الخرطوم
|39
|28
|طرابلس
|29
|23
|تونس
|30
|19
|الجزائر
|26
|20
|الرباط
|45
|29
|نواكشوط
|30
|26
درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في العواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|34
|20
|كوالالمبور
|35
|24
|طوكيو
|31
|24
|أثينا
|31
|21
|روما
|27
|16
|باريس
|20
|20
|مدريد
|14
|27
|برلين
|20
|10
|لندن
|17
|10
|مونتريال
|19
|11
|موسكو
|22
|14
|نيويورك
|21
|16
|واشنطن
|17
|27
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية:
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