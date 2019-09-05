موقع جداره يوضح طريقة تعبئة السيرة الذاتية وأهميتها للمتقدمين للوظائف
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:43 م
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موقع جداره يوضح طريقة تعبئة السيرة الذاتية وأهميتها للمتقدمين للوظائف
يشغل جداره المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد جداره من أهم المنظومات التابعة لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة، يهتم نظام جدارة بتوضيح كافة الإجراءات الخاصة بالمتقدمين للوظائف، حيث نشر موقع جداره طريقة تعبئة السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات، لذا نقدم لكم تلك الطريقة فيما يلي:
موقع جداره يوضح طريقة تعبئة السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات
تتيح وزارة الخدمة المدنية للباحثين عن العمل رجال ونساء إضافة سيرهم الذاتية عبر بوابتها الإلكترونية ــ نظام جداره ــــ وهي إجراء خياري وليس الزامي لعدة أغراض منها على سبيل المثال :
- تعريف الجهة المرشح لها ببيانات أكثر تفصيل عن المرشح من خلال إرفاق نسخة من السيرة الذاتية.
- أغراض الدراسات والبحوث.
- تزويد مصادر التوظيف الأخرى غير وزارة الخدمة المدنية بنسخة منها عند الطلب.
- رصد مجالات التدريب والخبرات العملية المتوفرة لدى الباحثين عن العمل.
- تفعيل عنصر المشاركة الاجتماعية والآثار الإيجابية العائدة على المجتمع من خلال رصدها وتوثيقها لدى الباحثين عن العمل.
- تعريف جهات الاستقطاب والتوظيف بما يتوفر لدى الباحثين عن العمل من انتاج علمي.
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آلية التعديل على طلب التقديم في موقع جداره
عند الرغبة في التعديل على طلب التقديم يقوم المتقدم بإضافة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في صفحة الرئيسية من موقع جداره في الخانة المخصصة لمن سبق له تسجيل البيانات، بعد ذلك يستطيع المتقدم الدخول على بيانات الطلب كاملة للتعديل عليها مع مراعاة حفظ التعديلات بالضغط على أيقونة "حفظ البيانات" للبيانات عند الانتهاء من التعديل عليها ويمكنك الاستفادة من المعلومات المحدثة في التقديم للإعلانات التالية لتاريخ التعديل حسب تواريخ الإعلانات التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية لكل مفاضلة.
موقع جداره يوضح طريقة تعبئة السيرة الذاتية وأهميتها للمتقدمين للوظائف
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