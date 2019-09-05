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البحرين ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:28 م
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البحرين ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان
علم البحرين
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وكالات
 
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رحبت مملكة البحرين، مساء الخميس، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.

وأكدت البحرين أنها خطوة مهمة تعكس الحرص على مصلحة الشعب السوداني.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أسماء 18 وزيرا في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.   


وعين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفى إدريس للداخلية، وأسماء محمد عبد الله للخارجية، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ونصر الدين عبد الباري للعدل، وإبراهيم أحمد البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم.

 

كما عين حمدوك عادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

 

وضمت حكومة حمدوك كلا من عمر بشير مانيس لمجلس الوزراء، ونصر الدين مفرح للشئون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام،


وستعمل الحكومة السودانية الجديدة، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن هناك ظروف مؤاتية لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية.

ونوه بأن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة (الثروة الحيوانية والبنية التحتية.

هذا وأعلن المجلس السيادي السوداني، اليوم الخميس، إصدار مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.


وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وحتى الساعة 14.15 تغ، لم تصدر إفادة من المجلس السيادي بخصوص اعتماد تشكيلة الحكومة.

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

والأربعاء، قال القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، الأربعاء، إن حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، قبل أكثر من أسبوع، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات “49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة”.

وفي 22 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.


قال عضو في المجلس السيادي بالسودان، اليوم، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل الماضي.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين،  في وقت سابق  إن "حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء".

وعقب أدائه اليمين الدستورية، في 21 أغسطس الماضي، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".


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