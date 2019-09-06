تحقيقات موسعة في واقعة "سب موظفة" ببنها الجامعي لزملائها والقيادات

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قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انه تم إحالة واقعة الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتى تحتوى على مقاطع فيديو لموظفة بالمستشفي الجامعي ببنها تقوم بسب زملائها وسب قيادات الجامعة والقيام بعمل اشارات بذيئة باليد والأصابع.



وأشار السعيد، في تصريحات له، الخميس، إلى أنه فور نشر الفيديوهات واخطار اجهزة الجامعة بها تم احالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور وجارى استدعاء كافة العاملين الذين ظهروا فى مقاطع الفيديو لسماع اقوالهم وسيتم اتخاذ إجراءات وتوقيع عقوبات رادعة حال ثبوتها بما يحفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.



واستطرد: نحن في انتظار نتيجة التحقيقات وملتزمين بتحقيق العدالة ولا يوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة لأصغر موظف ولا احد فوق المحاسبة ومن يخطىء سيحاسب ولكننا الأن فى انتظار نتيجة التحقيقات ولن نستبق الأمور وما يعنينا هو صورة الجامعة وهيبتها.



كان عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا عددا من الفيديوهات والمقاطع الصوتية لموظفة بمستشفيات بنها الجامعية وقيامها بعمل اشارات بذيئة باليد والأصابع وتلفظها بالفاظ يعاقب عليها القانون.



وتناولت الفيديوهات قيامها بسب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية وتلفظها بعبارات يعاقب عليها القانون وفقا لما اكده زملائها بالجامعة.



واستقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الخميس، اعضاء لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة مدرس بالأقسام المختلفة بكلية العلاج الطبيعي جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد الصبور المشرف علي المنشات الجديدة والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي.



وأوضح أن الجامعة تقوم حاليا باستكمال الهيكل الاكاديمي لكلية العلاج الطبيعي وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا مضيفا أن اللجنة قامت علي مدار ثلاث ايام متتالية باختيار المتقدمين لشغل وطيفة مدرس في أقسام العظام والأطفال والباطنة والعلوم الأساسية.



وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة ضمت في عضويتها اساتذة وعمداء من كلية العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات المصرية.



وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بمراجعة استعدادات الكليات بالجامعة والبالغ عددها 15 كلية ومعهد والمدن الجامعية الخمس ببنها وطوخ ومشتهر وشبرا والمستشفيات الجامعية والإدارات التعليمية المختلفة بالجامعة، للمشاركة فى مسابقة اجمل كلية على مستوى جامعة تمهيدا لتصعيدها للمشاركة فى مسابقة افضل جامعة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بتنفيذ تلك المسابقة.



ولفت الدكتور إبراهيم راجح عضو لجنة التقييم للكليات المشاركة والمشكلة برئاسة الدكتور جمال سوسة، وعضوية كلا من الدكتور هانى شفيق الأستاذ بكلية التربية النوعية والدكتور هايدى يوسف المدرس بكلية الفنون التطبيقية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وممثلا عن الإدارة الهندسية بالجامعة، إلى أن المعايير التى سيتم مراجعتها تتمثل فى الاستعدادات للعام الدراسية وجاهزية المعامل والمدرجات وتوافر كافة الأمور اللوجيستية واستعدادات شئون الطلاب والادارات المعنية والاتحادات الطلابية وجاهزية قواعد البيانات والجداول الدراسية والشكل العام الجمالى من تشجير وعلامات ارشادية وتوافر وسائل الأطفاء والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بالكليات والعيادات الطبية وربطها بالادارة الطبية العامة بالجامعة.



وأشاد راجح بالمبادرة الرئاسية التي تعزز قيم الجمال وتوفير مناخ ملائم للعملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لمثل تلك المبادرات التى تنعكس بالايجاب على المجتمع المصرى ككل.



كما وجه الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي على مجهوداتهم فى الارتقاء بالمنظومة الجامعية وتوفير سبل الدعم لإنجاح تلك المبادرات.