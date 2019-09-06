مفيد فوزي عن علاقته بأم كلثوم: "طالني غضبها"



وأوضح "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، أن أم كلثوم ألغت له برنامج مع لبنى عبدالعزيز اسمه "الغرفة المضيئة، ومنعت إذاعت أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط عقابًا لآمال فهمي صاحبة المحطة بسبب أسئلة البرنامج.



وأضاف أنه على الرغم مما فعلته أم كلثوم معه إلا أنها كانت تصر على أنه يعد كل رحلاتها وحفلاتها الخارجية، متابعا: "كانت بتقول لأبن اختها عليا شوفوا لواد ده هنا ولاء".



وفي سياق آخر الإعلامي الكبير مفيد فوزي، برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدي البلد" بدلًا من الإعلامي "حمدي رزق".



وقال "فوزي"، خلال تقديمه: "أسعد الله مساءكم بكل خير ومتعكم بنوم عميق رغم أني لا استطيع النوم بعمق أو 8 ساعات متواصلة"، مضيفا: "نفسي أنام 8 ساعات".



وأضاف أن هناك إحصائية عالمية تقول أن 62% من شعوب العالم تنام ساعات متفرقة، متابعا: "نابليون بونابرت كان يغفو قليلًا أما أنا لا استطيع ولكن أنام القيلولة".



وتابع: "جربت كل حاجة حمام سخن وأعشاب وأدوية غير كيميائية ومقاطعة القهوة مع ذلك لم استطع النوم، ولا أعلم السبب"، معلقا ساخرا: "معنديش غراميات عشان تسهرني.. والغراميات عندي مقننة ورشيدة وعارف بعمل ايه ومشاعري ماشية ازاى واتجاهاتها إزاي.. ولا عندي مشاكل أرض اشترتها زمان ويعاد تقيمها الآن.. وحياتي في سلام".



قال مفيد فوزي، إن السيدة أم كلثوم لم تكن تحبه، موضحاا أن السبب برنامج كان قد قدمه مع سناء منصور حيث تضمن أسئلة لم ترق للسيدة أم كلثوم، معقبًا: "طالني غضبها الكلثومي".