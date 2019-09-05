الغرفة التجارية: الفيس بوك ساعد على ترويج أدوية مجهولة المصدر

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أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن ظاهرة غش الدواء ظاهرة عالمية، وليست موجودة في مصر فقط ولكن في العالم كله، وأوروبا وأمريكا.



وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، أن الفيس بوك ساعد على ترويج أدوية مجهولة المصدر، مؤكدًا أنه يجب على الإعلام أن يقوم بدور كبير لتوعية المواطنين وتحذيرهم من الاعتماد على الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة.



وشدد على أنه يجب على المواطنين أن يحصلوا على الأدوية من المستشفيات والصيدليات الرسمية، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين تطبيق قريبًا لمعرفة إذا كان الدواء مرخصًا أم لا، والتعرف على أسعاره.



وفي سياق آخر تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم ٣٠٣ القادمة من جده إشتبه الأستاذ عمر سالم مأمور اللجنة فى راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عدد من عبوات مياه زمزم الورقية.



وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفى.



وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص.



وبالعرض علي حسن خلف مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبدالرحمن محمود الصياد مأمور الحركة تحت إشراف طاهر سعيد مدير الحركة حيث تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوه من عبوات مياة زمزم الورقية.



وقام بأعمال الجرد لجنة برئاسة رضا ابوالعزم والأستاذ هاني أبوطالب مديرى الحركه وأماني عبدالله وأحمد عبدالواحد مأمورى الحركة.



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 53 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وبتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

