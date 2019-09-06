كارمن سليمان توجه الشكر لجمهورها لهذا السبب





وقامت كارمن بالتعليق على الصورة قائلة :" انتوا من أحلى٣ حاجات فى حياتى".



كارمن سليمان فى دمياط غدا وتستعد كارمن سليمان لإحياء حفلا غنائيًا جديدًا فى دمياط وذلك بمسرح قصر الثقافة.





كارمن تغنى تتر مسلسل نصيبي وقسمتك ٣

حيث تشارك كارمن فى غناء تتر " نصيبي وقسمتك ٣"، والتتر يجمع بينها وبين المغنى والملحن محمد الصاوى.

كارمن تطير إلى الإسكندرية الخميس١٢ سبتمبر القادم.



وأعلنت منذ أيام عن إحيائها لحفل غنائى، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل ، وذلك فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتجرى حاليا البروفات الموسيقية للاستعداد لذلك الحفل، حيث من المرتقب تقديم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب كلامها.



كارمن تطرح دعاء "سبحانه"

وقد طرحت كارمن في شهر رمضان الماضي دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.



كارمن سليمان

وقامت كارمن سليمان مؤخرا بنشر صورة لها خلال فترة حملها فى ابنها "زين" وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".



حيث قامت بالتعليق علي الصورة قائلة : "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي، بس على قد تعبها على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده، عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معنى إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه".



وتابعت "بني آدم هو مش بس كل حياتي، هو حتة مني زين، وبدعي لو ربنا إداني عمر وكبرت وعجزت إنه يفضل دايمًا معايا".

زواج كارمن سليمان



ويذكر أن الفنانة كارمن سليمان قد احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد عام 2017.









نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة من خلال حفلها الأخير بمدينة نصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"