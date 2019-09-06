حسام مرغني: "إحنا ملوك أفريقيا في المصارعة"

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روى اللاعب حسام مرغنى، الحاصل على الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة بدورة الألعاب الإفريقية بدايته مع اللعبة، موضحًا أنه يسكن في منطقة شعبية تنشر فيه هذه اللعبة، ومن هنا بدأت رحلته.



وقال "مرغني"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس إنه بدأ لعبة المصارعة في عمر الـ 7 سنوات بأحد مراكز الشباب، ثم التحق بالمشروع القومي للناشئين، وبعد ذلك تمكن من الدخول إلى المنتخب عام 2009.



وأضاف أن أول بطولة له هي "البطولة العربية" وتمكن من الحصول على الميدالية الذهبية، ثم شارك في بطولة إفريقيا وحصل على الميدالية الذهبية أيضا، لافتًا إلى أنه والده بطل من أبطال هذه اللعبة.



وأشار إلى أن البطولة الإفريقية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، موضحًا أنها محطة للاستعداد للأولمبياد، معلقا: " إحنا ملوك إفريقيا في المصارعة".



هذا وقد حقق حسام مرغني ذهبية وزن 96 كجم في المصارعة الحرة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب أما سامي مصطفى فقد حقق فضية منافسات وزن 74 كجم.



وكان جمال عبدالناصر نجح في تحقيق برونزية وزن 57 كجم بينما حقق عمرو رضا برونزية وزن 65 كجم وخالد مسعود برونزية وزن 86 كجم.



فيما أضاف البطل المصري في رفع الأثقال خالد خليل ميدالية ذهبية غالية للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

ونجح البطل خالد خليل في الظفر بميدالية المصارعة في وزن ١٢٥ كجم ليمنح مصر ميدالية غالية.



يذكر أن مصر وصلت بهذه الميدالية الذهبية إلى رقم تاريخي غير مسبوق بحصد ١٠١ ميدالية ذهبية حتى الآن في منافسات الدورة.

