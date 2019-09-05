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مفيد فوزي عن عدم تأييده ثورة يناير: "عرفت الفولة" (فيديو)

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:14 م
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مفيد فوزي عن عدم تأييده ثورة يناير: عرفت الفولة (فيديو)
مفيد فوزي
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هدى عبدالرازق
 
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قال المحاور مفيد فوزي، إنه لم يكن مؤيدا لثوار يناير، معقبًا: "لأني أدركت الفولة"، معتبرًا أن ثوار يناير كانوا مقدمة ناجحة للإخوان.

وأوضح "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، أن برنامج حديث المدينة والذي استمر لمدة 21 عامًا توقف فترة حكم الإخوان بسبب طلب مخرج البرنامج أن يكون هناك إعلانات بالبرنامج، مضيفًا: "مخرج البرنامج قالي طلبوا مني أني أقولك تجيب إعلان للبرنامج حتى يستمر".

أضاف أنه سأل مخرج البرنامج من صاحب تلك التوجيهات، وكان رد المخرج أن صاحب التوجيهات ليس رئيس القناة، وليس رئيس قطاع الأخبار، وليس حتى مكتب الوزير، معقبا أنه انسحب من برنامجه بهدوء شديد.

وفي سياق آخر الإعلامي الكبير مفيد فوزي، برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدي البلد" بدلًا من الإعلامي "حمدي رزق".

وقال "فوزي"، خلال تقديمه: "أسعد الله مساءكم بكل خير ومتعكم بنوم عميق رغم أني لا استطيع النوم بعمق أو 8 ساعات متواصلة"، مضيفا: "نفسي أنام 8 ساعات".

وأضاف أن هناك إحصائية عالمية تقول أن 62% من شعوب العالم تنام ساعات متفرقة، متابعا: "نابليون بونابرت كان يغفو قليلًا أما أنا لا استطيع ولكن أنام القيلولة".

وتابع: "جربت كل حاجة حمام سخن وأعشاب وأدوية غير كيميائية ومقاطعة القهوة مع ذلك لم استطع النوم، ولا أعلم السبب"، معلقا ساخرا: "معنديش غراميات عشان تسهرني.. والغراميات عندي مقننة ورشيدة وعارف بعمل ايه ومشاعري ماشية ازاى واتجاهاتها إزاي.. ولا عندي مشاكل أرض اشترتها زمان ويعاد تقيمها الآن.. وحياتي في سلام".
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