"الطب البيطري" تكشف انتشار حشرات الكلاب والقطط الضالة في شوارع طوخ



ويأتى ذلك فيما كشف بيان صادر عن الوحدة المحلية بطوخ تلقي محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ بلاغا من محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير يفيد بانتشار حشرات منتقلة من الكلاب والقطط الضالة بالشوارع وتسبب أزمة وخوفا عند المواطنين، وتم إخطار الطب الوقائي وتوجيهه نحو تطهير شوارع قرية المنزلة واخطار الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع.



على جانب آخر، ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،الخميس، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ آليات تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 111 لسنة 2019، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.



كما حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ورئيس حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ورؤساء مدن بنها وقها ومديري الشئون القانونية والاستثمار والتخطيط العمراني والتطوير الحضري والتواصل المجتمعي.



وقال المحافظ إنه تم مناقشة البدء في تنفيذ الوحدات بمدن شبرا الخيمة وبنها وقها وفقا للإشتراطات التي يحددها القانون وبما لا يشوه المظهر الجمالي للشارع لخلق فرص عمل للشباب حيث تم مناقشة آلية الترخيص التي سيتم الإعلان عنها وضرورة الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية والالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.



وأضاف أنه سيتم الإعلان بمجالس المدن عن المشروع موضحا به الشروط المطلوبة والأماكن التي ستوضع بها العربات وتحديد ما إذا كانت متحركة أم ثابتة وسيكون هناك شفافية في اختيار الشباب عن طريق القرعة العلنية لمن ينطبق عليهم الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بدقة.



وعقد محافظ القليوبية، أمس اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من الدكتور عواد احمد على السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم ونهاد لبيب مدير مديرية التنظيم والإدارة وفتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها،وذلك لشغل بعض وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين وهى مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام والادارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والادارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية الطب البيطرى والادارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والادارة.



يذكر أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات وكانت البداية اليوم حيث تم مقابله 12 من العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة كفر شكر،حيث يبلغ اجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدم.



كما تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،أمس يرافقه الدكتور أحمد محي مساعد وزيرة الصحة لتطوير المستشفيات، مستشفى قها المركزى، الجارى إنشاؤه بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب.



وتفقد المحافظ مبني المستشفى بعد إنتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية حيث تم تحديد يوم الإثنين القادم لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفي وتسليمه تسليما ابتدائيا للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبا وتشغيلها تشغيلا تجريبيا.



وأكد المحافظ أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.



من جانبه، أكد مساعد وزيرة الصحة أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 14 مستشفى ( المشروع القومي لتطوير المستشفيات ) ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 متر مسطح والمكون من خمسة طوابق ( أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبني القديم من الجهة الشمالية بالإضافة الي استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبني ملحق معدني تبلغ مساحته 160 متر مكون من خمسة طوابق ( أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.



وتتكون المستشفي من 108 سرير ( 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ) بالإضافة الي إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



وفي سياق آخر، تفقد مرزوق، إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاءها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد والذي تم إنشاءه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص الي يحتاجون إليها.



وأكد خلال تفقده للمبنى أنه سيتم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة وهو ما سيساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.



قال الدكتور ناصر أبو سنة مدير ادارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن الإجراءات البيطرية بقرية المنزلة التابعة للوحدة المحلية بالدير بطوخ اجراءات طبيعية فى اطار القوافل البيطرية والحملات التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.ونفى انتشار وجود حشرات منتقلة من الكلاب والقطط الضالة بالشوارع وتسببها فى أزمة واثارة الخوف لدى المواطنين.