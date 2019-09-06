"تعليم الإسكندرية" تعلن مشاركتها في مبادرة تجميل المحافظة (صور)



وعرض يوسف الديب أليات تنفيذ مبادرة محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة " تجميل الإسكندرية " على أن تشترك طلاب الإسكندرية بالتعاون مع توجيه التربية الفنية وتوجيه الصحافة والاعلام والتعليم الفنى بأقسام الزخرفة والتربية الزراعية والصناعية والمنسوجات فى تجميل وتزين الإسكندرية من تجميل الشوارع والميادين وتشجير.



وأكد الديب أن الهدف من هذه المبادرة هو "إعادة الرونق إلى شوارع وميادين الإسكندرية الغالية "، مضيفًا أنه تزامنًا مع مبادرة تجميل الإسكندرية بالمديرية كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية رؤساء الاحياء الثمانية ومسؤولى شركة نهضة مصر للخدمات البيئة والأجهزة المختصة بتسيير قوافل متابعة للمرور على المدارس والمساعدة في تنظيفها من الداخل والخارج وتقليم الأشجار استعدادا للعام الدراسى الجديد.



عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمقر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



على جانب أخر، أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، عن موافقته على منح جوائز ودروع الجامعة لعام 2019.

واعلنت الجامعة أنه تم منح الجوائز وهي:



1- جائزة الجامعة التقديرية

- فى المجال الطبى: للدكتور فوزى على إسماعيل الياظبى الأستاذ بكلية الصيدلة.

- فى المجال العلمى: للدكتورة منال فوزى أحمد عبد الوهاب الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور إبراهيم خيرى عتريس إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتورة شادية حسن فتحى فتيحه الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة.- فى المجال النظرى والعلوم الاجتماعية: للدكتور فاروق محمد وهبه الجبالى الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة.



2- جائزة التميز العلمي لعام 2019

- فى المجال الطبى: للدكتورة بسنت السيد عبد المجيد معز الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة هالة مصطفى عبد الغنى حمودة الأستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة.

- فى المجال العلمى: للدكتور محمود إبراهيم عباس على الأستاذ ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة.

- فى المجال النظرى للدكتورة أمل أحمد محمود أحمد نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.



3- جائزة الجامعة للتشجيع العلمى لعام 2019

- فى المجال الطبى: للدكتورة إيمان السيد عبد الفتاح عبد العال المدرس بمعهد البحوث الطبية، والدكتور أحمد سعيد فتح الله بلال المدرس بكلية الصيدلة.

- فى المجال العلمى: للدكتور نادر رجب عبد السلام محمد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة سابا باشا، والدكتور عبد الله تاج الدين منصور على منصور المدرس بكلية زراعة سابا باشا والدكتور أيمن السيد حسين عطيه طه الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، والدكتورة ميرفت الحفنى على محمد المدرس بكلية الزراعة.

- فى المجال النظرى والعلوم الاجتماعية: للدكتور محمد حسن محمد عبد المنعم كشك الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة.

- فى المجال التربوى: للدكتورة هالة سعيد عبد العاطى أبو العلا الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.



4- أفضل رسالة علمية (دكتوراه ـ ماجستير) لعام 2019

- فى مجال العلوم الهندسية: للمهندس أحمد مختار إبراهيم يوسف عن رسالته لدرجة الماجستير بكلية الهندسة.

- فى مجال العلوم الطبية: للسيدة هديل عادل أحمد خليل عن رسالتها لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة.



5- شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للنشر العلمى المتميز مع منح لقب (باحث جامعة الإسكندرية المتميز) في تخصصه لعام 2019

- فى مجال العلوم الزراعية: للدكتور محمد زيدان محمد سالم الأستاذ المساعد بكلية الزراعة.

- فى مجال العلوم الطبية: للدكتور وليد عثمان يونس عرفات الأستاذ بكلية الطب.



6- شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمي لعام 2019:

- فى مجال العلوم الطبية: للدكتور أسامة سعد عبد العزيز مصطفى الأستاذ بكلية الطب.



7- شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو الإقليمية لعام 2019

للدكتورة إبتسام محمد فريد أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة.



ووافق المجلس على منح جائزة أوائل خريجى كليات الجامعة لعام 2019 لأوائل الخريجين للعام الجامعى 20172018.



كما وافق المجلس على منح جائزة الأبطال الرياضيين لعام 2019 للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في بطولات على مستوى افريقيا وعلى مستوى الجمهورية والبطولات التى تعقد على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.

عقد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماع اليوم ٥ من سبتمبر، ومدير عام التعليم الفنى عادل عبد الوارث، ومديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الفنية بالإسكندرية وموجهي التربية الفنية والزخرفة.