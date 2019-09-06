جهود مكثفة لكشف غموض العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه على أحد السلالم ببنها



وطرف ثاني ح ك م 55 سنة وم ح ك 18 سنة طالب (نجل الثالث)، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال حدثت مشادة كلامية بين الطرفين،تطورت لمشاجرة قام علي اثرها المتهم الرابع بالتعدي علي الطرف الأول بسلاح ابيض (سكين) محدثًا اصابتهما المشار إليها.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني،وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ولقيت طالبة امس مصرعها علي يد شقيقتها لسماعها مكالمة هاتفية مع احد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدي علمها باقدام شقيقتها علي اخبار والديها بالامر،حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت علي أثرها بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها ببلوزة حتي فارقت الحياة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور المدعو م ع ا 37 سنة سائق لمكتب الصحة وقرر بوفاة نجلته ش م ع 14 سنة طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته بإستخراج تصريح دفن لها،وبالانتقال والمعاينة رفقه والدها وبتوقيع الكشف الطبي علي جثه المتوفاة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم،حيث تبين وجود جثة المتوفاة مسجاه علي ظهرها بغرفة نوم الاطفال بالشقة ملك والدها ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار اليها بعالية.



وبالفحص تبين حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبري المدعوة ن م ع 17 سنة طالبة ومقيمة ذات الناحية بسبب سماعها للأخيرة اثناء تحدثها هاتفيا مع احد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدي علم الأخيرة باقدام شقيقتها علي اخبار والديها بالامر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت علي أثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش (بلوزة) حتى فارقت الحياة.



وبسؤال والد المتوفية قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وأضاف بتواجده بعمله أثناء الواقعة،وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة،وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة علي النحو المبين،وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9819 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019 وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق.



وأصيب عامل بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة بالعبور مع آخرين بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية خط 10 جمعية أحمد عرابي.



وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "ا م م" و"م س و" طرف ثان و"م ع أ" مصاب بادعاء طلق ناري بكعب القدم اليمنى وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.



وبمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدي على الثالث وإطلاق العيار الناري على إثر المشادة الكلامية، وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين "م ع ع" وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



تكثف مباحث القليوبية، من جهودها لكشف واقعة عثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة ملقاه على أحد السلالم بمنطقة الفلل بمدينة بنها،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة، عمرها يوم ملقاه علي سلم أحد العقارات بمنطقة الفلل بمدينة بنها.وتم نقل الرضيعة الى مستشفى بنها التعليمى بسيارة أسعاف لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها، ووجه الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم تانى بنها بفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيقوأصيب فني ووالدته بجروح طعنية بسكين في مشاجرة مع اخرين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية مرصفا – دائرة المركز،وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف اول س ع م 40 سنة فني مصاب بجرح طعني اسفل البطن طوله 3سم وجرح تهتكي بالساعد الأيمن،ون م ق 64 سنة ربة منزل مصابه بجرح طعني اسفل الجانب الايسر طوله 4سم (والدة الأول).