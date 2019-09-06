"استعانت بسائقين وطلبت فدية 60 ألف جنيه".. تفاصيل جديدة في محاولة اختطاف طالبة جامعية لـ"طفلين"

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كشفت تحقيقات النيابة العامة ببني سويف، مع " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، في إتهامها بمحاولة اختطاف طفلان، عن وجود شريكان معها، أتفقوا فيما بينهم على مساومة والد الطفلان وطلب فدية مالية قدرها 60 الف جنيه، مقابل إعادتهما.



بدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغًا لرئيس وحدة المباحث الجنائية، من "أحمد.م.م" 35 سنة، مدير مبيعات، مقيم شارع الجيش، بمدينة الفشن، يفيد بتمكنه من إمساك "فتاة" أثناء محاولتها استدراج طفليه "كرم ـ 8 سنوات" و"يارا ـ 6 سنوات" من أمام منزله وخطفهما.



وبالانتقال والفحص، تم التحفظ على الفتاة وبنقلها لمركز الشرطة تبين أنها تدعى "هـ.أ.ع" 21 سنة، طالبة جامعية، ودلت التحريات إلى أنها حاولت إستدراج الطفلين إلى مكان بعيد عن المنزل وخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ مالي لإعادتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



وأمام مدير نيابة الفشن، أقر والد الطفلين بإنه فوجئ بإبلاغه من كلًا من: "سعد.أ.س" 33 سنة، سائق، و"علي.أ.و" 22 سنة، سائق، يقيما بندر الفشن، دائرة المركز، بإن " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، حضرت لهما وحاولت الإستعانة بهما واستئجار سيارة لخطف طفلين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه من والد الطفلين، وقيامها بتسليم السائقان مبلغ 2200 جنيه نظير تنفيذ ذلك.



كما تبين لرجال الشرطة أنه وبسؤال السائقين أيدا مضمون أقوال والد الطفلين، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال السائقان، وبررت ذلك كونها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك أو تعي ما تقوم به.



فكلف المحامي العام لنيابات بني سويف، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف ووحدة مباحث مركز شرطة الفشن، بالتحري عن الواقعة وصولًا لحقيقتها.



وفي سياق منفصل، تعرض سباك، إلى الصعق الكهربائي في أثناء محاولته توصيل موتور مياه كهربائي داخل منزله، بقرية هربشنت بمركز ببا، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم على الفور نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



البداية كانت بإخطار مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من " أسامه. ظ. م" 25 عام، فلاح، مقيم قرية هربشنت دائرة المركز، بوفاة والده " ظ. م. م" 53 عامل، سباك، مقيم بذات العنوان، نتيجة صعق كهربائي بمنزله، وبالتحري تبين أن الجثة مسجاة على سرير داخل إحدى غرف المنزل بكامل ملابسها، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وبسؤال نجل المتوفي، قرر أنه أثناء قيام والده بتوصيل موتور مياه كهربائي بالمنزل، صعقه التيار وتوفي في الحال، ولم يتهم أحد، ونفى وجود شبهه جنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة صدمه عصبية كهربائية شديدة، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 5168 لسنة 2019 إداري مركز شرطة ببا تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.



وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة ببني سويف، بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عاطل عُثر عليه متوفيا داخل منزله في قرية الشيخ علي ببياض العرب مركز بني سويف، حيث عُثر بجواره على سرنجة مستخدمة، ورجت والدته وزوجها وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حيث أنه مُدمن تناوله.

