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تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تسحق أرمينيا وتحلق في صدارة المجموعة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:25 م
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تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تسحق أرمينيا وتحلق في صدارة المجموعة
منتخب إيطاليا
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حقق منتخب إيطاليا فوزاً عريضاً على نظيره منتخب أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.


تقدم منتخب أرمينيا عن طريق لاعبه كاربتيان في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء المنتخب الإيطالي وفي الدقيقة 27 نجح بيلوتي من تعديل النتيجة بعد الاستفادة من عرضية من الجانب الإيسر وضعها في الشباك.


ثم جاء الدور على لاعب الوسط بيليجريني ليسجل الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها بونوتشي، وبمجهود فردي في الدقيقة 80، سجل بيلوتي الهدف الشخصي الثاني والثالث لإيطاليا لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا 3-1.


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيطاليا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة بعد لعب 5 مباريات، وتجمد رصيد أرمينيا عند النقطة السادسة في المركز الثالث.


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