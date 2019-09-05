تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تسحق أرمينيا وتحلق في صدارة المجموعة

تقدم منتخب أرمينيا عن طريق لاعبه كاربتيان في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء المنتخب الإيطالي وفي الدقيقة 27 نجح بيلوتي من تعديل النتيجة بعد الاستفادة من عرضية من الجانب الإيسر وضعها في الشباك.









ثم جاء الدور على لاعب الوسط بيليجريني ليسجل الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها بونوتشي، وبمجهود فردي في الدقيقة 80، سجل بيلوتي الهدف الشخصي الثاني والثالث لإيطاليا لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا 3-1.









وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيطاليا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة بعد لعب 5 مباريات، وتجمد رصيد أرمينيا عند النقطة السادسة في المركز الثالث.







