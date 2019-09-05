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"حمدوك" يعلن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:10 م
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حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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وكالات
 
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أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أسماء وزراء الحكومة السودانية الجديدة، منوها بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأوضح "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أن اليوم تم بدء مرحلة جديدة في تاريخ السودان، منوها بأن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام.


وأشار إلى أن هناك ظروف مؤاتية لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية.

ونوه بأن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة (الثروة الحيوانية والبنية التحتية.

هذا وأعلن المجلس السيادي السوداني، اليوم الخميس، إصدار مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.


وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وحتى الساعة 14.15 تغ، لم تصدر إفادة من المجلس السيادي بخصوص اعتماد تشكيلة الحكومة.

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

والأربعاء، قال القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، الأربعاء، إن حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، قبل أكثر من أسبوع، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات “49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة”.

وفي 22 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.


قال عضو في المجلس السيادي بالسودان، اليوم، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل الماضي.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين،  في وقت سابق  إن "حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء".

وعقب أدائه اليمين الدستورية، في 21 أغسطس الماضي، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".

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المزيد عن: محمد الفكي حمدوك تشكيلة السودان الحكومة الجديدة 19 وزير
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