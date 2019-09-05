كريم بنزيما: كنت أتحرك في الوسط لأجعل رونالدو يسجل الأهداف!
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:19 م
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علاء خليف
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تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الاسباني عن دوره داخل تشكيلة ريال مدريد، كما رد على الإنتقادات التي يتعرض لها أحيانًا بسبب غيابه بعض الفترات عن التهديف مع الفريق الملكي.
وقال بنزيما في تصريحات لـ"بي بي سي": "كان لدينا صاروخ في ريال مدريد، وهو جاريث بيل، والهدّاف كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك كنت أنا هناك، في المسافة بين الاثنين، القطعة التي تعمل من أجل كل شيء، في ليون كنت منهي الهجمات، هنا كان يوجد رونالدو ، لعبت معه دورًا آخر".
وأضاف "بنزيما" قائلًا:"لقد سجلت أهدافًا، لكنني كنت أكثر نشاطًا في بناء الهجمات، والحركة، أحاول فتح المساحات بالنسبة لي ، ليس لأنك تمتلك الرقم 9 ، يجب أن تكون هدافًا إنه أسلوب لعب مختلف".
وواصل تصريحاته :"كنت أتحرك في الوسط لتحرير مساحة والسماح لـ (كريستيانو) بالتسجيل بالنسبة لي ، كان هدافًا حتى لو كان يلعب على اليسار".
وعن هدفه ضد ليفربول قال:"كنت بحاجة إلى هذا الهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا، احساسي بعد هذا الهدف واحد من أفضل ما شعرت به منذ أن كنت صغيراً ولعبت كرة القدم بالنسبة لي ، فإن دوري الأبطال يشبه كأس العالم".
أما بالنسبة لهدفه ضد أتليتكو مدريد قال :"هكذا أحدد كرة القدم في الواقع إذا كنت من المشجعين الذين ذهبوا إلى الملعب ، فإنني أرى ذلك لأن الأهداف ستراكم دائمًا ، لكن الأشياء مثل التي فعلت ، لا تحدث كل يوم ، لديك كل شيء هناك ، الكرة ، السرعة ، التمريرة".
وأكمل تصريحاته: "في مباراة كهذه ، ضد خصم مثل أتلتيكو مدريد، الأمر يستحق أكثر من هدف جميل مثل الذي سجلته في دوري أبطال أوروبا".
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