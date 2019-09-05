مرتضي منصور: انعقاد الجميعة العمومية للزمالك بمثابة انتصار لكل أعضاء المجلس

انعقاد الجميعة العمومية للنادي اليوم بمثابة انتصار لكل أعضاء المجلس الذين قاموا ببناء النادي من جديد، اشكر جميع الأعضاء الذين تواجدوا اليوم في النادي للتسجيل والتصويت على الميزانية التي تعدت اكثر من ١٧٠ مليون جنية.





أقول لجميع الأعضاء سجل اسمك في كشف الجمعية العمومية وصوت بنعم أو لا على الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس، التي تضم نخبة كبيرة من الشخصيات المحترمة على رأسهم الدكتور أشرف زكي، ومعه احمد عادل عبد الفتاح كابتن كرة السلة، وحمادة انور المدير الإداري السابق لفريق الكرة، وأحمد مرتضى منصور نائب مجلس النواب.





احذر جميع الأعضاء من عدم التوقيع لأي عضو آخر، حتى لو كان من القرائب أصحاب الدرجة الأولى، لأن هذا تذوير وسيكون مصير اي شخص التوقيع لأي عضو آخر الذهاب للنيابة.





احترم إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وانتظر الأدلاء بصوت كل عضو بالموافقة او الرفض على الميزانية وحسم موقف المتقدمين على الانتخابات التكميلية الأخيرة بعد فوزهم بالتزكية.





حاولنا بكل الأشكال الممكنة تسهيل عملية التصويت والتسجيل على الأعضاء، ووضعنا جميع الكشوفات بالاسماء ورقم العضوية ورقم اللجان، من اجل معرفة كل عضو مكانه داخل خيمة التصويت.





امامنا ثلاث مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة، تساوي لنا ثلاث بطولات، البداية ستكون أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، بذلت مجهود كبير من اجل رفع العدد إلى ٢٠ الف مشجع للقاء.





يا جماهير نادي الزمالك العظيمة حافظوا على الشكل المحترم للتشجيع المثالي، لا اريد سب او قذف في المنافسين، واطالب بالحفاظ على المدرجات والانشاءات الخاصة بملعب برج العرب.





امامنا مواجهتين أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري وامام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، بإذن الله الفوز بالثلاث مواجهات تساوي الثلاث بطولات.





اشكر قضاء مصر المحترم الذي خلصنا من المزورين والبلطجية وتجار المخدرات، وأشكر أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على احترامه للقانون، وأشكر جميع أفراد السرطة المحترمين الذين تعاونوا معنا خلال الساعات الماضية.